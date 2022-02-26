Российский дрон атаковал судно Морской охраны. Его сбили на подлете к Черноморску

В ходе войны России против Украины зафиксирована попытка атаковать корабль Морской охраны с беспилотника. Украинские войска сбили российский дрон на подлете к Черноморску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"Сегодня ночью корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" был атакован беспилотным летательным аппаратом. Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что беспилотник сбили на подлете к Черноморску.

"В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море. Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину", - добавили пограничники.