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Более 3 500 погибших и почти 200 пленных: в ОП назвали потери России

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 07:37
Более 3 500 погибших и почти 200 пленных: в ОП назвали потери России Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на третий день войны России против Украины противник несет большие потери в живой силе. Известно о ликвидации более 3 500 российских военных, почти 200 человек взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире марафона украинских каналов.

"Сегодняшняя ночь показала, что никаких шансов у Российской Федерации точно нет и не будет…. По состоянию на сегодняшнее утро, имеем немного более 3 500 погибших россиян и чуть менее 200 пленных", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 26 февраля ситуация полностью под контролем по всей территории Украины.

Сегодня украинские войска в Киеве уничтожили колонну РФ на станции метро "Берестейская".

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