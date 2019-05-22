Восемь сезонов за полторы минуты: уникальный ролик об "Игре престолов"

В сети появился уникальный ролик о сериале "Игра престолов", финальная серия которого была показана в понедельник, 20 мая. Фанаты так полюбили героев киносаги, что создали специальное видео, в котором запечатлели самые интересные моменты всех восьми сезонов. Видео разместили в Twitter-аккаунте ultrabrilliant.

Хронометраж видео всего одна минута и 23 секунды, но там успевают появится все главные действующие герои: от Нэда Старка до Дайенерис Таргариен. В ролик попали кадры ухода Джона Сноу на Стену, Нэд Старк в Королевской гавани, младшая дочь Арья Старк, которая стала никем, смерть Джофри, Красная кровавая свадьба, битва с Белыми ходоками, битва Дайенерис против Серсеи и финал сериала.

За двое суток ролик набрал более 12 миллионов просмотров, почти три тысячи комментариев.

Ранее мы рассказывали о том, что создатель книги "Песнь Льда и Пламени", которая легла в основу сериала, Джордж Мартин, заявил, что финал "Игры престолов" в его книгах будет отличаться от финала киносаги.

Также мы сообщали, что представители канала НВО рассказали, будут ли сниматься спин-оффы о жизни отдельных героев из сериала "Игра престолов".

Кроме того, мы сообщали о том, что актеры, которые исполнили главные роли в сериале "Игры престолов" отреагировали на петицию фанатов о том, что нужно переснять концовку киносаги.