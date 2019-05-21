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И нет, и да: Джордж Мартин сделал странное заявление об "Игре престолов"

STYLERФильмы и сериалы    21.05.2019 - 11:07
И нет, и да: Джордж Мартин сделал странное заявление об "Игре престолов"
Джордж Мартин сделал заявление об "Игре престолов" (коллаж РБК-Украина)

Джордж Мартин рассказал, будет ли финал книги "Грезы о весне" отличаться от концовки сериала "Игра престолов"

Финал сериала "Игра престолов" будет отличаться от финала заключительной книги Джорджа Мартина из серии романов "Песнь Льда и Пламени" - "Грезы о весне". Об этом сам писатель заявил в своем блоге.

При этом он отметил, что отличия книжного и сериального финалов, скорее всего, будут незначительными.

По словам Джорджа Мартина, сейчас он заканчивает работу над заключительными романами серии. Он признался также, что сильно опаздывает с предпоследней книгой "Ветра зимы". 

"Но она выйдет", - написал Мартин, не уточнив, правда, когда именно.

Параллельно автор работает и над последней частью серии, которая получит название "Грезы о весне".

"Как все это закончится? Люди часто задают этот вопрос. Такой же конец, как и в сериале? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да", - неоднозначно заявил Мартин, еще больше запутав фанатов.

Писатель добавил, что сейчас даже глупо спрашивать о том, какой конец - книги или сериала - будет реальным.

"Я допишу книгу. Тогда читатели смогут прочитать, сделать выводы для себя и обсудить финал в сети", - отметил он.

Также Джордж Мартин в своем блоге поблагодарил актеров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым "Игра престолов" вышла на экраны, и признался, что ему "сложно поверить, что сериал закончился". 

Тем временем петиция армии недовольных поклонников "Игры престолов" с требованием переснять финальный сезон мегапопулярной саги собрала более миллиона подписей. Фанатов экранизации "Песнь Льда и Пламени" возмущают подача заключительного эпизода и "некомпетентность сценаристов" сериала.

Кроме того, зрители недовольны огромным количеством киноляпов в последнем сезоне сериала. Ведь даже в финале "Игры престолов" поклонники нашли грубую неточность.

Новый финал: герои "Игры престолов" высказались о петиции Сколько можно? В финале "Игры престолов" нашли новый киноляп (фото)
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