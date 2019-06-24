Синоптик предупредила о скачках температуры и колебаниях атмосферного давления

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

28, 29, 30 июня в Украине ожидается прохладная погода

Погода в Украине на этой неделе ожидается сухой и солнечной, однако местами возможны дожди с градом и шквалами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщила Диденко, в Украине началась смена воздушных масс, что предполагает понижение температуры воздуха. По данным синоптика, на этой неделе синоптическая ситуация ожидается с колебаниями, возможны скачки атмосферного давления и термического режима, с, соответственно, возможными мигренями и сосудистыми обострениями.

Так, завтра, 25 июня, максимальная температура воздуха еще будет оставаться высокой на востоке и юге страны - до +34 градусов.

"В большинстве областей ожидается +27+32 градуса, в Карпатах +20+25 градусов. Ночью будет лучше всего: +16+20 градусов, в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей +19+24 градуса, на западе +13+18 градусов", - сообщила она.

Кроме того, завтра на юге страны возможны дожди с грозами, локально они могут мгновенно превращаться в сильный ливень с градом и шквалом. Вместе с тем, большинство территории Украины завтра будет принадлежать зоне влияния антициклона - будет сухо и солнечно.

"В пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украину просто ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20+27 градусов, а потом до +18+23 градусов", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на День Конституции ожидается похолодание.

Также сообщалось, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.