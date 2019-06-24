ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На День Конституции в Украине резко похолодает

Новости » Общество    24.06.2019 - 10:15
На День Конституции в Украине резко похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На День Конституции в Украине будет прохладно

Погода в Украине на День Конституции немного ухудшится, местами ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня, 24 июня, в Украине ожидается дожди, но при этом жара удержится. Так, на востоке Украины сегодня ожидается до +34 градусов, на юге - до +33, на севере - до +32, на западе - до +29. В Киеве сегодня ожидается дождь и до +32.

На День Конституции в Украине жара спадет, по всей стране пройдут дожди. 

В частности, на востоке Украины максимальная температура воздуха составит +26 градусов, на севере - до +24, на западе - до +27, на юге - до +30. В Киеве на День Конституции погода будет дождливой и до +25.

На День Конституции в Украине резко похолодает

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, град и порывы ветра до 20 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 25-26 июня жара в Украине начнет спадать. Отметим, из-за сильной жары уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму в шесть раз. Вместе с тем, по данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в конце июня ситуация с загрязнением воздуха стабилизируется.

В Киеве ожидаются грозы и шквалы ветра В Киевской области объявлено штормовое предупреждение
Новости Украины КонституцияПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь