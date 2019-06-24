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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    24.06.2019 - 08:46
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы

Погода в Украине сегодня, 24 июня, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, сегодня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, сегодня погода в Украине, по данным синоптиков, будет дождливой в большинстве регионов. Как сообщается, температура воздуха днем поднимется до +34.

На востоке страны будет преимущественно солнечно и без осадков, температура воздуха днем от +30 до +34, ночью от +17 до +21. В центральных областях ожидается дождливая погода, а на юге - сухая. В Одесской области температура воздуха днем от +30 до +34, ночью от +18 до +22. В Крыму также будут дожди.

Вчера погода в Украине была жаркой. На востоке Украины было сухо и солнечно, днем было от +31 до +33 градусов, ночью прохладнее - от +17 до +22 градусов. Однако, были и дожди. В результате сильных дождей и ветра в ночь на 23 июня в двух областях Украины были обесточены 65 населенных пунктов.

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