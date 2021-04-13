Вооруженные до зубов корабли НАТО войдут в Черное море: вот фото этих эсминцев

В Черное море направляются два эсминца США - Donald Cook и Roosevelt. Американские военные корабли прибудут на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращиванием российских сил возле восточной границы Украины и Крыма. Предполагается, что эсминцы зайдут в воды Черного моря 14 и 15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.

Что это за эсминцы и почему на них нервно отреагировали в России – читайте в нашем материале ниже.

Зачем эсминцы США плывут в Черное море

Как заявил официальный представитель Министерства обороны США, в ближайшее время два военных корабля будут отправлены в Черное море в знак поддержки Украины на фоне усиления присутствия российских войск у границ. США уже уведомили Турцию о прохождении кораблей через пролив Босфор в Черное море.

"Мы регулярно организовываем операции в Черном море. Недавно туда отправили корабли. Это не является чем-то новым. Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентна в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Мы не верим, что это способствует стабильности и безопасности в регионе", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

России маневры американцев не сильно понравились

По данным российских СМИ на эсминцы США уже отреагировали чиновники. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Рябиков предупредил США, чтобы их корабли держались подальше, так как "риск неустановленных инцидентов" уже очень велик.

"Американским кораблям абсолютно нечего делать поблизости наших берегов, это чисто провокационная акция. Провокационная в прямом смысле слова: они проверяют наши силы, играют на наших нервах. Они не достигнут успеха. Мы предупреждаем США, что им будет лучше держаться подальше от Крыма и нашего черноморского побережья. Это будет для их блага", - заявил Рябиков.

Что это за эсминцы - Donald Cook и Roosevelt

Это эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием (УРО) USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75). Эти два корабля базируются на испано-американской военно-морской базе в Роте и являются частью программы построения системы ЕвроПВО.

Стоит отметить, что Donald Cook уже бывал в Черном море.

Ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) Фото: ВМФ США

Оба эсминца являются универсальными военными кораблями с высокими боевыми возможностями. На борту у них множество различных систем вооружения, но самая мощная – система управления "Иджис", которая может самостоятельно уничтожать любые цели в воздухе, на суше и на воде.

Ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80)

Экипаж корабля состоит из военного и гражданского персоналу Командования морских перевозок США, численностью около 100 человек (18 человек гражданского управленческого персонала, 64 моряка, 1 офицер и 20 военнослужащих американского флота).