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Россия обратилась к США: "держитесь подальше от Крыма, для вашего блага"

Новина українською → Москва, Вторник 13 апреля 2021 10:34
Россия обратилась к США: "держитесь подальше от Крыма, для вашего блага" Фото: Сергей Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Анастасия Рокитна

В России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".

Об этом заявил заместители главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По его словам, США осуществляют провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - считает Рябков.

Он призвал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - отметил Рябков.

Отметим, с начала стягивания российских войск к границам Украины США неоднократно говорили о поддержке Украины. В частности, в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агресии против украинского государства.

Напомним, США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

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