Озброєні до зубів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море: ось фото цих есмінців

У Чорне море направляються два есмінці США - Donald Cook і Roosevelt. Американські військові кораблі прибудуть на тлі ескалації бойових дій на сході України та нарощуванням російських сил біля східного кордону України та Криму. Передбачається, що есмінці зайдуть у води Чорного моря 14 і 15 квітня і пробудуть там до 4-5 травня.

Що це за есмінці та чому на них нервово відреагували в Росії – читайте в нашому матеріалі нижче.

Навіщо есмінці США рухаються в Чорне море

Як заявив офіційний представник Міністерства оборони США, найближчим часом два військових кораблі будуть відправлені в Чорне море на знак підтримки України на тлі посилення присутності російських військ біля кордонів. США вже повідомили Туреччину про проходження кораблів через протоку Босфор у Чорне море.

"Ми регулярно організовуємо операції в Чорному морі. Нещодавно туди відправили кораблі. Це не є чимось новим. Ми хочемо, щоб російська сторона була більш транспарентна у питанні нарощування військової потужності в Криму, а також уздовж східного кордону України. Ми не віримо, що це сприяє стабільності та безпеки в регіоні", - заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

Росії маневри американців не сильно сподобалися

За даними російських ЗМІ на есмінці США вже відреагували чиновники. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Рябков попередив США, щоб їх кораблі трималися якомога далі, оскільки "ризик невстановлених інцидентів" вже дуже великий.

"Американським кораблям абсолютно нічого робити поблизу наших берегів, це чисто провокативна акція. Провокаційна в прямому сенсі слова: вони перевіряють наші сили, грають на наших нервах. Вони не досягнуть успіху. Ми попереджаємо США, що їм буде краще триматися якомога далі від Криму і нашого чорноморського узбережжя. Це буде для їх блага", - заявив Рябіков.

Що це за есмінці - Donald Cook і Roosevelt

Це ескадронні міноносці з керованою ракетною зброєю (ОРО) USS Roosevelt (DDG-80) і USS Donald Cook (DDG-75). Ці два кораблі базуються на іспано-американській військово-морській базі в Роті й є частиною програми побудови системи ЕвроПВО.

Варто відзначити, що Donald Cook вже бував у Чорному морі.

Ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG 75) Фото: ВМФ США

Обидва есмінці є універсальними військовими кораблями з високими бойовими можливостями. На борту у них безліч різних систем озброєння, але найпотужніша – система управління "Іджіс", яка може самостійно знищувати будь-які цілі в повітрі, на суші та на воді.

Ракетний есмінець USS Roosevelt (DDG-80)

Екіпаж корабля складається з військового і цивільного персоналу Командування морських перевезень США, чисельністю близько 100 осіб (18 осіб цивільного управлінського персоналу, 64 моряки, 1 офіцер і 20 військовослужбовців американського флоту).