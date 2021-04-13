Расслабьтесь, паникеры: пост о вероятном новом нападении России на Украину "подорвал" сеть

Украинский писатель Василий Поддубный напомнил украинцам о событиях 2014 года на востоке. Он по пунктам рассказал, какие ошибки были допущены и почему это привело к колоссальным потерям украинских бойцов. Также он сравнил события на востоке Украины с 1941 годом.

Заявление о том, нападет ли Россия на Украину в 2021 году Поддубный опубликовал на своей странице в Facebook.

В 1941 году нацистские войска стояли у границ СССР

"В 1941 году нацистские войска скопились у границ СССР. "Будет война! Надо укреплять оборону!", - говорили умные люди. "Вы паникеры", - обозвали их. "Войны не будет. Гитлер не рискнет напасть. Успокойтесь и спите спокойно". Все успокоились. А потом была кровь. Голод. Разрушенные города, сожженные села, расстреляны миллионы людей", - написал писатель.

Он сравнил Россию с топором, который в руках у соседа и назвал условия, при которых эта страна не нападет на Украину.

"Когда у тебя под окнами стоит сосед с топором, не стоит ложиться спать в незапертой комнате. Не стоит поворачиваться спиной. Особенно, если в эту спину уже втыкали нож. И если вам говорят: "Расслабьтесь, паникеры! Россия не нападет, вы им нафиг не надо!", - спросите себя, не дурак ли перед вами, вражеский агент, который хочет усыпить вашу бдительность. Россия не нападет только в том случае, когда мы будем готовы к нападению, готовы дать отпор и отправить нападающих назад, на Россию, "грузом 200", - добавил Поддубный.

В 2014 году войска России также стояли у границ Украины

Также он напомнил о событиях 2014 года в Украине, когда у границ скопились российские войска и вместо того, чтобы отойти подальше от трассы и держать оружие наготове, военные остались без охраны, сбились кучками прямо на обочине и сдали оружие.

"Никто не ждал, не готовился, не верил. "Спокуха! Россия не нападет!" А потом была Степановка, Иловайск, Дебальцево…Сейчас 21 год…", - отметил писатель.

Украинцы высказались о вероятной войне

Его эмоциональный тест "взорвал" сеть и пользователи написали множество комментариев, в том числе о событиях на востоке Украины в 2014 году.