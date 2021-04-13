Расслабьтесь, паникеры: пост о вероятном новом нападении России на Украину "подорвал" сеть
Украинский писатель Василий Поддубный напомнил украинцам о событиях 2014 года на востоке. Он по пунктам рассказал, какие ошибки были допущены и почему это привело к колоссальным потерям украинских бойцов. Также он сравнил события на востоке Украины с 1941 годом.
Заявление о том, нападет ли Россия на Украину в 2021 году Поддубный опубликовал на своей странице в Facebook.
В 1941 году нацистские войска стояли у границ СССР
"В 1941 году нацистские войска скопились у границ СССР. "Будет война! Надо укреплять оборону!", - говорили умные люди. "Вы паникеры", - обозвали их. "Войны не будет. Гитлер не рискнет напасть. Успокойтесь и спите спокойно". Все успокоились. А потом была кровь. Голод. Разрушенные города, сожженные села, расстреляны миллионы людей", - написал писатель.
Он сравнил Россию с топором, который в руках у соседа и назвал условия, при которых эта страна не нападет на Украину.
"Когда у тебя под окнами стоит сосед с топором, не стоит ложиться спать в незапертой комнате. Не стоит поворачиваться спиной. Особенно, если в эту спину уже втыкали нож. И если вам говорят: "Расслабьтесь, паникеры! Россия не нападет, вы им нафиг не надо!", - спросите себя, не дурак ли перед вами, вражеский агент, который хочет усыпить вашу бдительность. Россия не нападет только в том случае, когда мы будем готовы к нападению, готовы дать отпор и отправить нападающих назад, на Россию, "грузом 200", - добавил Поддубный.
В 2014 году войска России также стояли у границ Украины
Также он напомнил о событиях 2014 года в Украине, когда у границ скопились российские войска и вместо того, чтобы отойти подальше от трассы и держать оружие наготове, военные остались без охраны, сбились кучками прямо на обочине и сдали оружие.
"Никто не ждал, не готовился, не верил. "Спокуха! Россия не нападет!" А потом была Степановка, Иловайск, Дебальцево…Сейчас 21 год…", - отметил писатель.
Украинцы высказались о вероятной войне
Его эмоциональный тест "взорвал" сеть и пользователи написали множество комментариев, в том числе о событиях на востоке Украины в 2014 году.
- В Иловайске, если бы не были готовы, то были бы еще большие жертвы. Ситуацию не в нашу сторону решило большое количество врага и командование нашей армии.
- Да, еще после Волновахи стало все понятно, а у некоторых до сих пор вопросы.
- Не забывайте, что наводчиками было местное "население". Они до сих пор такие – снова будут сдавать места расположения укреплений, которые будут выдвигаться в район боевых действий.
- Мудро, действия шакала не прогнозированы, поэтому к ним нужно быть всегда готовыми!
- История не учит. Она наказывает за невыученные уроки.
- Путин разворачивает военные госпитали на границе. Это классический знак того, что враг готовится к настоящему вторжению. Это напоминает мне 1941 год, когда Сталина предупреждали об армии фашисткой Германии на границе. Сталин не мог поверить в это и всех, кто предупреждал – называл провокаторами.
Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Донецка ответила на заявления про "гражданскую войну" на Донбассе.
А также рассказывали о том, что в Крыму россиянин с матом набросился на пенсионерку из-за упрека "понаехали тут".