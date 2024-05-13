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Они нуждаются в нашей защите: уникальные розовые фламинго под Одессами оказались под угрозой

Одесская область, Понедельник 13 мая 2024 11:21
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Они нуждаются в нашей защите: уникальные розовые фламинго под Одессами оказались под угрозой Розовые фламинго под Одессами оказались под угрозой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области вернулись уникальные птицы - розовые фламинго. Но в этом году птицам, которых еще называют фениксами, очень не повезло с условиями гнездования. В заповеднике обратились к украинцам с очень важной просьбой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение заповедника "Тузловские лиманы" в Facebook.

В последние недели розовые фламинго живут на Тузловских лиманах и начали путешествовать в поисках безопасного места для гнездования.

В прошлом году птицы сначала выбрали неудачное место - очень близко к населенному пункту, людям, к постоянному фактору беспокойства.

Лишь покинув свои гнезда и найдя безопасное место они загнездились снова и вывели потомство, тогда птенчик появился на свет, 18 из которых нам удалось кольцевать.

Прошлогоднее место гнездования покрыто водой, поэтому сейчас фламинго снова в поисках.

"Обращаемся ко всем, кто узнал о замечательных птицах, обитающих у нас в нацпарке, а также к местным жителям, которые визитируют к побережью лиманов - если Вам посчастливилось встретить фламинго, пожалуйста, не подходите ближе 300 метров к этим удивительным птицам, особенно к их вероятным местам гнездования и желательно не распространяйте в целом ваше место встречи (не все такие сознательные как вы)", - просят в заповеднике.

Среди миллионов мест мира фламинго выбрали именно украинские лиманы и считают их самым удачным местом для появления малышей, поэтому следует уважать их выбор и дать шанс на размножение.

Эти невероятные птицы занесены в Красный список Международного союза охраны природы и нуждаются в защите и в Украине, потому что не можем их подвести.

"Исследуйте, изучайте, цените и оберегайте!" – призывают в заповеднике.

Они нуждаются в нашей защите: уникальные розовые фламинго под Одессами оказались под угрозойОни нуждаются в нашей защите: уникальные розовые фламинго под Одессами оказались под угрозой

Розовые фламинго в Тузловских лиманах (фото: Ивана Русева и Александра Бронскова)

Раньше мы писали, что делать, если вы обнаружили птичье гнездо в неудобном месте.

А еще сообщали, что в Одесскую область прилетели чудо-птицы, в честь которых назван астероид.

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фламінго Тузловские лиманы Птицы Животные
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