Они нуждаются в нашей защите: уникальные розовые фламинго под Одессами оказались под угрозой

В заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области вернулись уникальные птицы - розовые фламинго. Но в этом году птицам, которых еще называют фениксами, очень не повезло с условиями гнездования. В заповеднике обратились к украинцам с очень важной просьбой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение заповедника "Тузловские лиманы" в Facebook.

В последние недели розовые фламинго живут на Тузловских лиманах и начали путешествовать в поисках безопасного места для гнездования.

В прошлом году птицы сначала выбрали неудачное место - очень близко к населенному пункту, людям, к постоянному фактору беспокойства.

Лишь покинув свои гнезда и найдя безопасное место они загнездились снова и вывели потомство, тогда птенчик появился на свет, 18 из которых нам удалось кольцевать.

Прошлогоднее место гнездования покрыто водой, поэтому сейчас фламинго снова в поисках.

"Обращаемся ко всем, кто узнал о замечательных птицах, обитающих у нас в нацпарке, а также к местным жителям, которые визитируют к побережью лиманов - если Вам посчастливилось встретить фламинго, пожалуйста, не подходите ближе 300 метров к этим удивительным птицам, особенно к их вероятным местам гнездования и желательно не распространяйте в целом ваше место встречи (не все такие сознательные как вы)", - просят в заповеднике.

Среди миллионов мест мира фламинго выбрали именно украинские лиманы и считают их самым удачным местом для появления малышей, поэтому следует уважать их выбор и дать шанс на размножение.

Эти невероятные птицы занесены в Красный список Международного союза охраны природы и нуждаются в защите и в Украине, потому что не можем их подвести.

"Исследуйте, изучайте, цените и оберегайте!" – призывают в заповеднике.

Розовые фламинго в Тузловских лиманах (фото: Ивана Русева и Александра Бронскова)