Ось що робити, якщо ви знайшли пташине гніздо в незручному місці
Інколи можна наткнутись на пташине гніздо в незручному місці, розташованому, яке розташоване на вінку вхідних дверей чи підвіконні. У такому випадку варто знати, чи можна чіпати гніздо.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.
Чи можна чіпати гнізда
Річ у тому, що в природі все дуже тісно пов'язано. Птахи живляться комахами, а також поїдають мишей.
Існує кілька причин, по яких не варто чіпати пташині гнізда:
- якщо птах побачить, що ви чіпаєте її гніздо, а також намагаєтеся взяти в руки яйця, вона більше не повернеться до цього місця. Тому що вважає його небезпечним і знайде собі більш затишне місце
- якщо ви торкались яєць в гнізді, то птах полетить і пташенята, які мають вилупитися, просто загинуть всередині шкаралупи
- чіпаючи пташине гніздо, ви робите його видимим для хижаків
- ще одна причина, по якій не варто чіпати пташине гніздо - це магія. Здавна вважається, що якщо ви будете чіпати пташині гнізда, руйнувати їх, то накликати на себе біду
Чому ластівки будують гнізда в будинку
Як виявилось, гнізда на екстремальних висотах і неймовірних схилах дозволяють ластівкам зберігати від хижаків себе і своє потомство. Тому ластівчине гніздо можна часто зустріти в самому неймовірному місці.
Що зробити, щоб ластівки не вили гнізда
Однак якщо ви все ж вважаєте сусідство з ластівками небажаним, спробуйте обережно видалити гніздо. Однак спочатку слід обов'язково переконатися в тому, що гніздо порожнє.
Після видалення гнізда можна провести обробку ділянки поверхні препаратами, які відлякують птахів.
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