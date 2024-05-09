ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось що робити, якщо ви знайшли пташине гніздо в незручному місці

Четвер 09 травня 2024 12:18
UA EN RU
Ось що робити, якщо ви знайшли пташине гніздо в незручному місці Фото: чи можна чіпати пташині гнізда (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи можна наткнутись на пташине гніздо в незручному місці, розташованому, яке розташоване на вінку вхідних дверей чи підвіконні. У такому випадку варто знати, чи можна чіпати гніздо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Чи можна чіпати гнізда

Річ у тому, що в природі все дуже тісно пов'язано. Птахи живляться комахами, а також поїдають мишей.

Існує кілька причин, по яких не варто чіпати пташині гнізда:

  • якщо птах побачить, що ви чіпаєте її гніздо, а також намагаєтеся взяти в руки яйця, вона більше не повернеться до цього місця. Тому що вважає його небезпечним і знайде собі більш затишне місце
  • якщо ви торкались яєць в гнізді, то птах полетить і пташенята, які мають вилупитися, просто загинуть всередині шкаралупи
  • чіпаючи пташине гніздо, ви робите його видимим для хижаків
  • ще одна причина, по якій не варто чіпати пташине гніздо - це магія. Здавна вважається, що якщо ви будете чіпати пташині гнізда, руйнувати їх, то накликати на себе біду

Чому ластівки будують гнізда в будинку

Як виявилось, гнізда на екстремальних висотах і неймовірних схилах дозволяють ластівкам зберігати від хижаків себе і своє потомство. Тому ластівчине гніздо можна часто зустріти в самому неймовірному місці.

Що зробити, щоб ластівки не вили гнізда

Однак якщо ви все ж вважаєте сусідство з ластівками небажаним, спробуйте обережно видалити гніздо. Однак спочатку слід обов'язково переконатися в тому, що гніздо порожнє.

Після видалення гнізда можна провести обробку ділянки поверхні препаратами, які відлякують птахів.

Раніше ми повідомляли, що деякі птахи не можуть гніздуватись в Україні, зоологи б'ють на сполох.

Також ми писали, що значить, коли голуби одних людей бояться, а до інших підлітають близько.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради Птахи
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне