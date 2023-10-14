"Вони ох*їли": Яніна Соколова відреагувала на "елітне" весілля екс-прокурора і працівниці ДБР

Скандальне весілля за мільйони - що відомо

Журналістка нагадала, що днями колишній прокурор Печерського району Києва Ростислав Ільницький відгуляв розкішне весілля з екс-працівницею Львівського підрозділу Державного Бюро розслідувань Роксоланою Москвою.

Святкування відбулося у 5-зірковому комплексі Emily Resort, поблизу Львова, зазначила Соколова та додала, що за даними ЗМІ, весілля тривало два дні. Серед гостей були колишні і чинні політики.

Також Соколова зазначила, що наречена хизувалася на камеру не тільки розкішною сукнею. На Москві можна було помітити, зокрема, браслет Bvlgari за 34 тисячі доларів. Жінка приміряла брендові туфлі та коштовні сережки за 31 тисячу доларів.

Яніна Соколова прокоментувала скандальне весілля екс-посадовців (скріншот)

Що журналістка думає про "елітне" весілля

Соколова відверто обурена тим, що колишні посадовці витратили на святкування дуже багато грошей. Але ще більше журналістку цікавить, де саме екс-посадовці взяли кошти на весілля.

"Не знаю, скільки їм треба заробляти. Ну, можливо, усе своє життя, якщо посилатися на офіційну зарплатню", - пожартувала вона.

Соколова зазначила, що нині Москва пробує поновитися на посаді у ДБР, звідки її звільнили у 2022 році.

Новоспечена дружина, додала журналістка, спочатку хизувалася розкішним весіллям у соцмережах, але швидко закрила свої акаунти та не хоче демонструвати "елітне" життя.

Соколова не розуміє, звідки у молодят гроші на таке весілля (скріншот)

Як батько екс-прокурора хотів уникнути скандалу

Окрім цього стало відомо, що батько Ільницького звертався у ЗМІ з проханням не публікувати розслідування щодо весілля його сина. Він виправдовувався тим, що його родина нібито допомагає армії.

"Дехто з вас може обуритись. Мовляв, слухайте, у людей є гроші допомагають армії, весілля у декого раз в житті стається, ну що тут такого, не заздріть, хай святкують. Але є одне "але" дуже важливе у цьому кейсі. Виникає багато питань щодо походження коштів, 2 млн доларів у ДБР не заробиш просто так... І друге: доцільність і моральний аспект цього під час війни", - зазначила Соколова.

Скандальне весілля обурило багатьох українців (скріншот)

Чи можна хизуватися мільйонами під час війни - думка Соколової

Вона пояснила, що нині одружується чимало людей, серед яких є і військові. Також святкують реєстрацію шлюбу заможні люди. Але, підкреслила Соколова, мало хто поводить себе саме так.

"Демонструвати світу пишне весілля на мільйони доларів, коли країна потерпає від корупції і війни! Ну це треба не мати совісті. Загалом, вітаю молодят із їхнім весіллям. І хочу, аби клепка, якщо її нема, спрацювала після цього заходу. І ви прокоментували, яким чином ви заробили ці гроші, хотілося б почути це з перших вуст", - додала Соколова.