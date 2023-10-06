"Жизнь одна": розпіарена художниця Соня Морозюк потрапила в мовний скандал

Відома українська художниця Соня Морозюк, чиї картини стали надпопулярними серед зірок та у житті столиці, потрапила у мовний скандал.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на інформацію з Telegram-каналу Вані Рассела "Шоу-бізнес" розповідає, як Соня Морозюк потрапила у скандал через російську мову на своїх картинах.

Соня Морозюк потрапила у мовний скандал

Соня малює унікальні картини, мурали й співпрацює з українськими брендами. Та нерідко вона виконує персональні замовлення українських зірок.

Цього разу художниця створила велику картину для блогерки Анни Алхім. Яка, до речі, публічно заявляє про те, що не збирається переходити на державну мову і не соромиться цього.

Соня вирішила подарувати блогерці картину, яку розписала російською. У власному стилі на великому полотні Соня зобразила фразу "Жизнь одна" в різних кольорах.

Соня Морозюк потрапила у мовний скандал (фото: t.me/vanyarussell)

І якщо спочатку дівчина виклала фото біля свого шедевра в Instagram, то після коментарів швидко збагнула, що це недоречно і видалила пост з російськомовною картиною.

Теж саме Морозюк попросила зробити й Алхім, адже такі картини підривають бездоганну репутацію художниці.

Подробиці скандалу Морозюк

Проте зробити скриншоти всіх цих постів та історій в Instagram встиг музичний критик, ведучий, член журі премії YUNA Ваня Рассел, який має власний Telegram канал про шоу-бізнес.

Саме він у своєму дописі звернувся до художниці та описав ситуацію з російськомовними картинами Морозюк.

"Соня Морозюк - це та сама штучно розпіарена художниця - яка продає свої надписи (картини) за 10К $ - зробила подарунок російськомовній блогерці - Анні Алхім!". Вона подарувала картину яку розписала російькою… Звичайно що коли це побачили - Соня різко прокинулась та видалила публікацію та попросила Алхім прибрати сторіз. Соня, а як же цінності?”, - написав Ваня Рассел.

Також чоловік додав: “Нагадаю: завдяки піару - цінники на роботи Соні виросли з 500$ на 10 000 і більше доларів. Соня мала інтеграцію з "Gulliver Kyiv". Та її роботи показуються в новому сезоні "Голосу Країни".

Соня Морозюк потрапила у мовний скандал (фото: t.me/vanyarussell)