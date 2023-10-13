Торт за 100 тисяч, зірки і веселощі. Екс-прокурор і працівниця ДБР відгуляли "елітне" весілля (відео)

Впродовж 7 та 8 жовтня у Львові прогриміло гучне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. Загалом на весіллі було понад 1000 гостей, і відповідно коштувало це чимало. Журналісти з'ясували деталі такого пишного гуляння.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: розслідування Lviv. Media, дописи в Х.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає все, що відомо про весілля екс-чиновників.

Що відомо про молодят

У ролі нареченого 31-річний Ростислав Ільницький, який є колишнім прокурором. У 2019 році він був заступником місцевого прокурора в Радехові. Ільницький планував стати головним прокурором Херсонської області, проте плани не здійснилися.

Усього кілька місяців тому він за власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва. Наразі невідомо, де та ким працює колишній прокурор.

Наречений Ростислав Ільницький (фото: lviv.media)

Нареченою є 27-річна Роксолана Москва, колишня працівниця відділу кадрів Територіального управління ДБР у Львові. Її звільнили із бюро у березні 2022 року, проте вирішила повернутися на роботу через суд.

Таким чином у вересні 2022 Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 000 гривень за вимушений прогул. Роксолана також донька відомої у Львові адвокатки та бізнеследі Богдани Москви та родичка колишньої дружини ексочільника ДБР Романа Труби.

Скільки коштувало "елітне" весілля

Журналісти не змогли підрахувати загальну суму, проте вартість окремих елементів весілля все ж відома. Наприклад, святковий торт коштував молодятам орієнтовно 100 000 гривень.

Екс-прокурор Печерського району Ростислав Ільницький та працівниця Львівського ДБР Роксолана Москва відіграли пишне весілля на 800 осіб в 5-зірковому комплексі Emily Resort під Львовом. На нареченій діамантовий браслет Bvlgari Serpenti за $34k та сережки Van Cleef за $31,5k pic.twitter.com/gqProsM9dt — Joseph Dymydivskyi (@joseph_dymyd) October 13, 2023

Саме святкування тривало два дні. У перший день були присутні 300 гостей, яких розважали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, гурт "Дзвони сонця" та ведучий Григорій Решетнік.

На другий день подружжя запросило 500 людей, а серед виступів зірок був Дзідзьо.

Ведучим весілля був Григорій Решетник, у програмі - Оля Полякова ($25k), Дзідзьо ($12k), Олександр Пономарьов. Серед гостей були депутати, податківці, прокурори. pic.twitter.com/4AsIwhI3ZK — Joseph Dymydivskyi (@joseph_dymyd) October 13, 2023

Виступ Олі Полякової коштує 25 000 доларів, а Дзідзьо - 12 000 доларів.

Перелік гостей налічує багатьох політиків та одіозних персон:

депутати Львівської міської ради Юрій Ломага та Олексій Різник

колишній керівник управління з організованою злочинністю МВС України у Львівській області Василь Телиця

екс-податківець, відомий за скандалом "Афера століття" Сергій Мальков

донька підприємця Григорія Козловського Софія Максимець

відомі бізнесмени та кандидати в депутати: Олег Лакіш і Роман Побурко

Стиль весілля був український, але не з українськими розцінками. Гулянні відбувалися в 5-зірковому комплексі Emily Resort під Львовом, який вважається найдорожчим комплексом міста та області.

На нареченій можна побачити діамантовий браслет Bvlgari Serpenti за 34 000 доларів і сережки Van Cleef за 31 500 доларів.

Журналісти зверталися до молодят та їхніх батьків, щоб дізнатися, звідки такі суми на святкування. Проте ніхто з них не вийшов на зв'язок.