"Нацисти, бл*ядь". Блогерка Алхім знову оскандалилась через українську мову

Чим саме оскандалилася Алхім

У новому випуску шоу "Трендсеттер", інфлюенсерка заявила, що не "перестане бути патріотом, якщо розмовлятиме російською" і не треба гнобити людей, які не переходять на українську.

На запитання ведучого, чи мають всі розмовляти українською та чи треба гнобити російськомовних, вона відповіла наступне:

"Ні, не повинні усі розмовляти українською. Не можна зневажати того, хто не розмовляє українською мовою. У нас сильна незалежна країна, де люди можуть поводитися вільно, ніхто не має права примушувати розмовляти українською. Навіть якщо зараз війна. Ті люди, котрі хотіли перейти на українську мову, вони перейшли. Харків завжди розмовляв російською, Одеса розмовляла російською. Що за тиск? Я не перестану бути патріотом, коли розмовлятиму російською", - заявила Алхім.

При цьому їй намагався заперечити блогер Олександр Волошин, який також був присутній у студії, але вона не хотіла слухати чужі аргументи. Натомість почала переконувати, що на фронті багато російськомовних військових, які захищають Україну. А також, за її словами, на українську мову важко перейти людям похилого віку, які мають думати про пенсію, а не те, як вивчити українську мову.

"У Києві всі говорять російською, а українською тільки у Львові та Івано-Франківську"

Після слів Волошина про те, що треба "лагідно ганьбити" людей, які говорять російською і навіть не намагаються робити кроки щодо українізації, Алхім не стримувала емоцій і навіть почала вживати нецензурну лексику.

"Чому в цій залі всі спілкуються російською? Оператори! У буфеті! У Києві всі говорять російською! У ресторанах! Якщо я говоритиму українською, то війна закінчиться?!" - обурювалась Алхім.

Її опоненти наголосили, що саме російськомовні люди стали виправданням у Путіна для нападу на Україну. А на слова Анни Трінчер, що громадяни в Україні зобов'язані говорити українською, Алхім це заперечила. Також вона заявила, що тільки у Львові та Івано-Франківську говорять українською.

"Перейти на українську - що це за "требованиє д*більноє". Якщо людям так комфортно (спілкуватися російською. - Ред), навіщо, нах*я їх змушувати?! Це брєд! Це нацизм! Ви нацисти, бл*ть!" - заявила блогерка.

Вона не вважає, що пропагує російську мову, за її словами "вона просто говорить так, як завжди говорила".

Анна Алхім жорстко висловилася про україномовних людей (скриншот)