"Они ох*ели": Янина Соколова отреагировала на "элитную" свадьбу экс-прокурора и работницы ДБР

Скандальная свадьба за миллионы - что известно

Журналистка напомнила, что на днях бывший прокурор Печерского района Киева Ростислав Ильницкий сыграл роскошную свадьбу с экс-работницей Львовского подразделения Государственного Бюро расследований Роксоланой Москвой.

Празднование состоялось в 5-звездочном комплексе Emily Resort, вблизи Львова, отметила Соколова и добавила, что по данным СМИ, свадьба длилась два дня. Среди гостей были бывшие и действующие политики.

Также Соколова отметила, что невеста кичилась на камеру не только роскошным платьем. На Москве можно было заметить, в частности, браслет Bvlgari за 34 тысячи долларов. Женщина примеряла брендовые туфли и драгоценные серьги за 31 тысячу долларов.

Янина Соколова прокомментировала скандальную свадьбу экс-чиновников (скриншот)

Что журналистка думает об "элитной" свадьбе

Соколова откровенно возмущена тем, что бывшие чиновники потратили на празднование очень много денег. Но еще больше журналистку интересует, где именно экс-чиновники взяли средства на свадьбу.

"Не знаю, сколько им нужно зарабатывать. Ну, может быть, всю свою жизнь, если ссылаться на официальную зарплату", - пошутила она.

Соколова отметила, что сейчас Москва пытается восстановиться в должности в ДБР, откуда ее уволили в 2022 году.

Новоиспеченная жена, добавила журналистка, сначала кичилась роскошной свадьбой в соцсетях, но быстро закрыла свои аккаунты и не хочет демонстрировать "элитную" жизнь.

Соколова не понимает, откуда у молодоженов деньги на такую свадьбу (скриншот)

Как отец экс-прокурора хотел избежать скандала

Кроме этого стало известно, что отец Ильницкого обращался в СМИ с просьбой не публиковать расследование о свадьбе его сына. Он оправдывался тем, что его семья будто бы помогает армии.

"Некоторые из вас могут возмутиться. Мол, слушайте, у людей есть деньги помогают армии, свадьба у некоторых только раз в жизни бывает, ну что тут такого, не завидуйте, пусть празднуют. Но есть одно "но" очень важное в этом кейсе. Возникает много вопросов о происхождении средств, 2 млн долларов в ДБР не заработаешь просто так... И второе: целесообразность и моральный аспект этого во время войны", - отметила Соколова.

Скандальная свадьба возмутила многих украинцев (скриншот)

Можно ли кичиться миллионами во время войны - мнение Соколовой

Она пояснила, что в настоящее время женятся многие украинцы, среди которых есть и военные. Также празднуют регистрацию брака состоятельные люди. Но, подчеркнула Соколова, мало кто ведет себя именно так.

"Демонстрировать миру пышную свадьбу на миллионы долларов, когда страна страдает от коррупции и войны! Ну это нужно не иметь совести. В общем, поздравляю молодоженов с их свадьбой. И хочу, чтобы мозги, если их нет, сработали после этого мероприятия. И вы прокомментировали, каким образом вы заработали эти деньги, хотелось бы услышать это из первых уст", - добавила Соколова.