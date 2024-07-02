"Вони ніжніші, ніж люди". Пристрасні любощі ягуарів під покровом ночі потрапили на відео

Ролик, знятий камерами нічного бачення, показує, як ягуар Камаль і його кохана Кедера ніжно труться одне до одного і обіймаються перед сном.

На кадрах видно, як Камаль ніби будить Кедеру лапою. Після чого вона повертається до нього. Ягуар-чоловік обіймає кохану могутніми лапами і ніби цілує в шию. Та ж у свою чергу задоволено мурчить.

Ягуар Камаль (фото: hertfordshirezoo.com)

Цей зворушливий момент підкорив серця тисяч людей у соціальних мережах, де відео активно поширюється та збирає безліч коментарів.

Багато користувачів мережі висловили захоплення від побаченого.

"Це неймовірно мило! Я ніколи не бачила, щоб тварини, які здаються такими суровими, були такими ніжними один до одного", - пише одна з користувачок.

Самка ягуара Кедера (фото: hertfordshirezoo.com)

"Це просто чарівно! Це відео зробило мій день", - коментує інший користувач.

"Я така рада, що ці ягуари мають одне одного. Вони здаються дуже щасливими", - ділиться емоціями ще один коментатор.

"Вони ніжніші, ніж люди", - додає наступний.

За словами працівників зоопарку, Камаль - "великий кіт із золотим серцем".

"Він дуже спокійний ягуар, але любить гратися. Він до безтями закоханий у Кедеру", - йдеться на сайті зоопарку.

"Дуже активна кішка" Кедера живе у Райському парку з грудня 2014 року. Вона народилася в Польщі і переїхала до англійського зоопарку в рамках європейської програми розведення.

У рамках цієї програми Кедера живе з Камалем. У 2017 році у них народилося спільне дитинча.