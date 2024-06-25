Звичайні птахи перетворюються на кровожерливих "камікадзе": хто вони та в чому небезпека

У Великобританії помітили, що звичайні чайки можуть перетворюватися на "камікадзе", які атакують листонош, і це дуже небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Daily Star .

Листоноші біжать від чайок-психопатів

Працівники служби доставки настільки налякані птахами, що звинувачують їх у виниклих затримках. Їм вдалося розіслати домовласникам листи з попередженням про те, що чайки настільки агресивні, що заважають листоношам виконувати свою роботу.

У записці для мешканців Богдара-Уей у Ліскірді, менеджер поштової компанії "Royal Mail" говорить, що через несподівані "летючі загрози" виникли "труднощі з безпечним доставленням пошти".

Райан Лін додав, що чайки, які гніздяться на дахах, особливо агресивні.

"Як ви, можливо, знаєте, зараз ми маємо деякі труднощі з безпечною доставкою вам і вашим сусідам через чайок в цьому районі, які нападають на доставників, щоб захистити своїх дитинчат," - сказав він.

"Якщо в якийсь день ми не зможемо доставити вам пошту, вашу посилку буде повернуто на склад у місто, де вона буде надійно зберігатися доти, доки ми не спробуємо доставити її наступного дня," - пояснили на пошті.

У листі зізнається, що ситуація "не ідеальна", і є звернення до місцевих жителів про прохання прийняти "вибачення за будь-які незручності, які це може спричинити".

"Хоча Royal Mail прагне забезпечити постійну щоденну доставку на всі адреси, ми приділяємо першорядну увагу безпеці наших співробітників" - також додав Райан Лін.

Також менеджер розповідає, що компанія щодня стежить за ситуацією, і готується якнайшвидше відновити нормальне обслуговування.

Чим спричинена агресія птахів

Один місцевий житель сказав, що всі напади можуть бути справою рук однієї чайки, що гніздиться на даху його будинку.

"У нас одні й ті ж чайки гніздяться вже кілька років, відколи я тут. Це завжди одні й ті самі птахи. Вони на мене чомусь не нападають, але листоноші та всі муніципальні працівники рятуються втечею" - розповідає житель міста.

Далі очевидці діляться історіями, як чайки нападають і збивають з ніг літніх людей, але один із сусідів "теж кидає в них усілякі речі". У людей це викликає усмішку та сміх.

"Ми ніколи раніше не отримували листів від Королівської пошти, тож це безперечно перший лист, і він мене розсмішив. Я не проти, якщо будуть затримки з відправкою пошти… ми захищаємо чайок, а вони захищають своїх дитинчат" - висловлюють думку жителі цього району.

Багато хто із місцевих думає, що ці птахи неймовірно милі, навіть якщо листоноші з цим не згодні.

Подібні випадки

Також відомо, що чайки-психопати також влаштували скандал на одному із найпопулярніших курортів Великобританії.

Власники магазинів у Блекпулі кажуть, що проблема "виходить з-під контролю", оскільки пікіруючі птахи відбирають їжу у дітей, людей похилого віку та інвалідів.

Повідомлення про напади птахів на людей також надходять з інших районів Великобританії.

Серед жертв - 56-річний Майкл Бредвелл, на якого агресивні чайки напали під час прогулянки із собакою.