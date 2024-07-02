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"Они нежнее людей". Страстная любовь ягуаров под покровом ночи попала на видео

Ягуары демонстрируют любовь лучше, чем некоторые люди (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Ягуары демонстрируют свою любовь иногда сильнее людей. Об этом свидетельствует видео из Хартфордширского зоопарка в Англии, который известен также под названием Райский парк дикой природы.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает и вам насладиться этими милыми кадрами, опубликованными в Instagram-аккаунте зоопарка.

Ролик, снятый камерами ночного видения, показывает, как ягуар Камаль и его возлюбленная Кедера нежно трутся друг к другу и обнимаются перед сном.

На кадрах видно, как Камаль будто будит Кедеру лапой. После чего она возвращается к нему. Ягуар-муж обнимает любимую могучими лапами и будто целует в шею. Но в свою очередь довольно мурчит.

Ягуар Камаль (фото: hertfordshirezoo.com)

Этот трогательный момент покорил сердца тысяч людей в социальных сетях, где видео активно распространяется и собирает множество комментариев.

Многие пользователи сети выразили восхищение от увиденного.

"Это невероятно мило! Я никогда не видела, чтобы животные, которые кажутся такими суровыми, были так нежны друг к другу", - пишет одна из пользовательниц.

Самка ягуара Кедера (фото: hertfordshirezoo.com)

"Это просто волшебно! Это видео сделало мой день", - комментирует другой пользователь.

"Я так рада, что эти ягуары имеют друг друга. Они кажутся очень счастливыми", - делится эмоциями еще один комментатор.

"Они нежнее людей", - добавляет следующий.

По словам работников зоопарка, Камаль - "большой кот с золотым сердцем".

"Он очень спокоен ягуар, но любит играть. Он безумно влюблен в Кедеру", - говорится на сайте зоопарка.

"Очень активная кошка" Кедера живет в Райском парке с декабря 2014 года. Она родилась в Польше и переехала в английский зоопарк в рамках европейской программы разведения.

В рамках этой программы Кедер живет с Камалем. В 2017 году у них родился общий детеныш.

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