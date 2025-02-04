Вони дійсно працюють! 5 вправ, щоб позбутися "пивного" живота

Пивний живіт - поширена проблема, яка стосується багатьох людей, особливо тих, хто любить хороше пиво. Однак позбутися цього надлишку абдомінального жиру - цілком можливо.

Три вправи від великого живота

Планка

Планка - одна з найефективніших вправ для зміцнення кора та підтягування живота. Ця вправа опрацьовує кілька груп м’язів одночасно, допомагаючи спалювати калорії та підвищувати стабільність.

Прийміть положення для віджимань, вирівнявши лікті під плечима. Тримайте тіло прямо з ніг до голови, стискаючи живіт. Утримуйте це положення від 30 секунд до 1 хвилини.

Підняття ніг

Підйоми ніг відмінно підходять для опрацювання нижньої частини живота, де накопичується жир. Ця вправа також покращує міцність ядра. Ляжте на килимок, випрямивши ноги. Підніміть ноги вгору, поки вони не утворять кут 90 градусів з підлогою, а потім повільно опустіть їх, не торкаючись підлоги. Виконайте три підходи по 10-15 повторень.

Велосипед

Ця вправа ідеально підходить для опрацювання як верхніх, так і нижніх м’язів преса, а також задіяння косих м’язів живота, що допомагає окреслити талію. Ляжте на спину, заведіть руки за голову і підніміть ноги під кутом 90 градусів. Підтягніть одне коліно до грудей, одночасно повертаючи тулуб, щоб торкнутися його протилежним ліктем. Чергуйте сторони від 30 секунд до 1 хвилини.

Присідання

Хоча присідання в основному відомі своєю здатністю тонізувати ноги та сідничні м’язи, вони також задіюють серцевину та допомагають спалювати калорії, що важливо для зменшення жиру на животі. Розставте ноги на ширині плечей і опустіться, ніби збираєтеся сісти на стілець, тримаючи спину прямо, а грудну клітку піднятою. Поверніться у вихідне положення і повторіть 3 підходи по 12-15 повторень.

Альпініст

Це серцево-судинна вправа, яка також зміцнює ядро ​​та швидко спалює калорії, таким чином допомагаючи зменшити абдомінальний жир. Почніть з високої позиції дошки. Підтягніть одне коліно до грудей, тримаючи іншу ногу прямою; швидко поперемінно перемикайтеся обома ногами, ніби ви біжите на місці. Виконуйте цю вправу від 30 секунд до 1 хвилини.