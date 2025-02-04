Они действительно работают! 5 упражнений, чтобы избавиться от "пивного" живота

Пивной живот - распространенная проблема, которая касается многих людей, особенно тех, кто любит хорошее пиво. Однако избавиться от этого избытка абдоминального жира - вполне возможно.

Три упражнения от большого живота

Планка

Планка - одно из самых эффективных упражнений для укрепления кора и подтягивания живота. Это упражнение прорабатывает несколько групп мышц одновременно, помогая сжигать калории и повышать стабильность.

Примите положение для отжиманий, выровняв локти под плечами. Держите тело прямо с ног до головы, сжимая живот. Удерживайте это положение от 30 секунд до 1 минуты.

Поднятие ног

Подъемы ног отлично подходят для проработки нижней части живота, где накапливается жир. Это упражнение также улучшает прочность ядра. Лягте на коврик, выпрямив ноги. Поднимите ноги вверх, пока они не образуют угол 90 градусов с полом, а затем медленно опустите их, не касаясь пола. Выполните три подхода по 10-15 повторений.

Велосипед

Это упражнение идеально подходит для проработки как верхних, так и нижних мышц пресса, а также задействования косых мышц живота, что помогает очертить талию. Лягте на спину, заведите руки за голову и поднимите ноги под углом 90 градусов. Подтяните одно колено к груди, одновременно поворачивая туловище, чтобы коснуться его противоположным локтем. Чередуйте стороны от 30 секунд до 1 минуты.

Приседания

Хотя приседания в основном известны своей способностью тонизировать ноги и ягодичные мышцы, они также задействуют сердцевину и помогают сжигать калории, что важно для уменьшения жира на животе. Расставьте ноги на ширине плеч и опуститесь, будто собираетесь сесть на стул, держа спину прямо, а грудную клетку приподнятой. Вернитесь в исходное положение и повторите 3 подхода по 12-15 повторений.

Альпинист

Это сердечно-сосудистое упражнение, которое также укрепляет ядро и быстро сжигает калории, таким образом помогая уменьшить абдоминальный жир. Начните с высокой позиции доски. Подтяните одно колено к груди, держа другую ногу прямой; быстро попеременно переключайтесь обеими ногами, как будто вы бежите на месте. Выполняйте это упражнение от 30 секунд до 1 минуты.