Вона виглядала наче з фільму жахів: як хірурги врятували унікальну шестилапу кішку

Незвичайні тварини іноді народжуються з вадами, які дивують навіть досвідчених ветеринарів. Однією з таких є маленька кішечка на ім’я Бітсі, яка з’явилася на світ із шістьма лапками та аномальним тазом.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на видання Bored Panda зворушливу історію про незвичайне кошеня, яке змогли врятувати.
Бітсі народилася з рідкісною вадою розвитку - в утробі матері вона поглинула іншого кошеня, що й призвело до утворення двох додаткових лап та ще одного тазового поясу. Таке явище називається "фетальний резорбційний синдром", і хоч трапляється в природі дуже рідко, воно не є чимось неможливим.
У біології подібні аномалії відомі й у людей, і в тварин. Інколи вони виникають через збої в поділі клітин на ранніх етапах розвитку. І хоча такі випадки часто несумісні з життям, Бітсі вижила - і ще й довела, що заслуговує на другий шанс.
Перші місяці життя Бітсі були сповнені дискомфорту - дві зайві лапки заважали їй рухатися, сідати й навіть лежати. Та на допомогу прийшли волонтери з організації "Furget Me Not Animal Rescue" з міста Едмонтон, Канада.
Вони відвезли Бітсі до ветеринарної клініки "Windermere Veterinary Hospital", де їй зробили рентген і вирішили: потрібна складна хірургічна операція. Завдяки пожертвам небайдужих людей було зібрано кошти на втручання, під час якого ветеринари видалили додаткові кінцівки та таз.
Після операції Бітсі ще кілька днів перебувала під сильними знеболювальними. Перші кроки були важкими - навіть пити воду чи ходити до туалету їй допомагала опікунка.
Але вже наступного дня кішечка почала вставати, користуватися лотком і проявляти неабияку волю до життя. За кілька днів вона їла, муркотіла й поводилася як звичайне кошеня - життєрадісне, грайливе й допитливе.
Сьогодні Бітсі вже зовсім інша. Її обличчя більше не спотворює біль, а очі світяться щастям. Вона стала надзвичайно товариською, любить бігати по будинку й досліджувати все навколо. Колишній страх перед незнайомими звуками зник, а замість нього з’явилася впевненість.
Її тимчасова родина настільки полюбила цю особливу кішечку, що вирішила залишити її назавжди. Бітсі знайшла свій дім і свою родину - саме там, де їй призначено бути.
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