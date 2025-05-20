Важко стримати сльози: в Україні собака "усиновила" білих тигрят (відео)

Коли від маленьких тварин відмовляється мати - це завжди серйозна загроза для їх життя. Але, на щастя, тигрят з "Екопарка Фельдмана" врятувала добра собака.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на Facebook Олександра Фельдмана зворушливу історію про осиротілих тигрят та собаку, яка замінила їм мати.

У "Фельдман екопарку" під Харковом мати-тигриця за невідомих причин відмовилася від своїх діток, що недавно народилися. Але ситуацію врятувала собака!

Про це розповів засновник екопарку Олександр Фельдман у Facebook.

"У нас сталося справжнє диво! Мама цих чудових білих тигренят, як це, на жаль, іноді трапляється, кинула їх. Але їм знайшлася прийомна мама! Дуже добра собака прийняв їх як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки. Ми і цицьку смокчемо, і облизуємо, і граємося. І нікому образити не даємо", - написав він та додав відео.

Крім того, Фельдман написав у своєму пості, що планується зйомка великого фільму про те, як малюки ростуть, бавляться та налагоджують стосунки зі своєю новою мамою.

Станом на травень 2025 року "Фельдман Екопарк" під Харковом продовжує відновлюватися після значних руйнувань, спричинених російськими обстрілами. Парк зазнав 80% руйнувань, загинуло понад 300 тварин, а частину території досі розміновують.

Наразі в екопарку перебуває близько 1000 тварин, що в п'ять разів менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Деякі локації вже відкриті для відвідувачів, зокрема "Долина альпак", яка функціонує на площі 3 гектари. Парк продовжує традиційні заходи, такі як весняний випуск птахів у дику природу.