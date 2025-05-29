Она выглядела как из фильма ужасов: как хирурги спасли уникальную шестилапую кошку

Почему кошка родилась с шестью лапами

Битси родилась с редким пороком развития - в утробе матери она поглотила другого котенка, что и привело к образованию двух дополнительных лап и еще одного тазового пояса. Такое явление называется "фетальный резорбционный синдром", и хотя случается в природе очень редко, оно не является чем-то невозможным.

Так Битси выглядела до операции (фото: instagram.com/furgetmenotyeg)

В биологии подобные аномалии известны и у людей, и у животных. Иногда они возникают из-за сбоев в делении клеток на ранних этапах развития. И хотя такие случаи часто несовместимы с жизнью, Битси выжила - и еще и доказала, что заслуживает второго шанса.

Даже лежать котенку было больно (фото: instagram.com/furgetmenotyeg)

Первые месяцы жизни Битси были полны дискомфорта - две лишние лапки мешали ей двигаться, садиться и даже лежать. Но на помощь пришли волонтеры из организации "Furget Me Not Animal Rescue" из города Эдмонтон, Канада.

Как спасли Битси

Они отвезли Битси в ветеринарную клинику "Windermere Veterinary Hospital", где ей сделали рентген и решили: нужна сложная хирургическая операция. Благодаря пожертвованиям неравнодушных людей были собраны средства на вмешательство, во время которого ветеринары удалили дополнительные конечности и таз.

Таз Битси был сплошной аномалией (фото: instagram.com/furgetmenotyeg)

После операции Битси еще несколько дней находилась под сильными обезболивающими. Первые шаги были тяжелыми - даже пить воду или ходить в туалет ей помогала опекунка.

Но уже на следующий день кошечка начала вставать, пользоваться лотком и проявлять большую волю к жизни. Через несколько дней она ела, мурлыкала и вела себя как обычный котенок - жизнерадостный, игривый и любознательный.

Сейчас Битси уже может нормально двигаться (фото: instagram.com/furgetmenotyeg)

Сегодня Битси уже совсем другая. Ее лицо больше не искажает боль, а глаза светятся счастьем. Она стала чрезвычайно общительной, любит бегать по дому и исследовать все вокруг. Прежний страх перед незнакомыми звуками исчез, а вместо него появилась уверенность.

Ее временная семья настолько полюбила эту особенную кошечку, что решила оставить ее навсегда. Битси нашла свой дом и свою семью - именно там, где ей предназначено быть.