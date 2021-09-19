На Волыни женщина вернулась домой спустя 4 месяца после своих похорон

После исчезновения женщину искал ее сын. Спустя некоторое время сотрудники полиции сообщили, что нашли убитую женщину и нужно приехать на опознание.

Родственники сказали, что это она, ведь женщина была похожего роста и на ней была похожая одежда. Они забрали тело из морга и устроили похороны.

Спустя четыре месяца им позвонили из местной психиатрической больницы и сообщили, что у них лечится Валентина Рыжко. Ее к ним привезла скорая помощь.

У женщины было психическое расстройство, и она не могла рассказать медикам ничего о себе. Сейчас Валентина чувствует себя хорошо и живет с матерью. Но у нее нет документов, поскольку официально она числится мертвой.

В прокуратуре рассказали, что ДНК-экспертиза необязательна, если тело опознали родные. Теперь дело о смерти женщины, которую похоронили вместо Валентины, возобновили.

Кого похоронили?

Полиция занимается этим вопросом и пока тело женщины не идентифицировали. Родные сняли табличку с именем Валентины на ее могиле. Теперь там повесили другую - "Неизвестное лицо женского пола".