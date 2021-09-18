Андрей Данилко потерял маму и не стал афишировать горе (видео)

Андрей Данилко скрывал от общественности случившееся горе в его семье - смерть матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет, а произошло это около года назад. Светлана Ивановна Волкова - так звали маму знаменитого артиста - проживала в селе Клименки под Полтавой, и не хотела переезжать в столицу, хотя он не единожды предлагал.

Об этом говорится в программе " Викриття.Післямова " на телеканале Live.

Как рассказали соседи, женщина привыкла жить в селе в своем доме, занималась хозяйством и огородом.

В Клименки Светлана Ивановна переехала из Полтавы, как только вышла на пенсию в 45 лет (работала на вредном производстве, была маляром на заводе).

Односельчане вспоминают свою соседку с теплотой, называют доброй, гостеприимной, говорят, что относилась ко всем с уважением.

Мама Андрея Данилко Светлана Ивановна Волкова (фото: скриншот)

Сам Данилко, уже став суперзвездой, приезжал к маме из Киева и помогал, привозил продукты.

Люди рассказывают, что после ее смерти он иногда наведывается в уже опустевший дом, а также и старшая сестра Андрея Галина с дочкой Анной из Полтавы - они проверяют и убирают во дворе.

Когда случилась трагедия, Данилко решил не афишировать свой траур из-за утраты, которую сильно переживал - так, об этом до сих пор не было известно ни прессе, ни Гуглу, и поклонникам Верки Сердючки.

Андрей Данилко в детстве со своей мамой (фото: скриншот)

По словам певца и актера EL Кравчука, с которым Данилко давно дружит, Андрей был на похоронах матери в селе.

"Была служба в церкви, он все сделал, как любящий сын", - сказал артист.

Также EL Кравчук добавил, что Данилко с мамой были настоящими друзьями: "Он говорил - я с мамой могу и чарку выпить, и все рассказать, все откровенно... они были друзья!"

Видео: Андрей Данилко лишился матери год назад, но не рассказывал о горе