На Волыни во время войны богачи отгуляли громкую свадьбу: как будто в параллельной реальности

Возле города Луцк Волынской области богатая семья несмотря на войну отгуляла громкую свадьбу.
Видео с праздника, на котором присутствовали и некоторые украинские звезды, обнародовал телеканал ТРК Аверс.
Празднования состоялись в то время, как их земляки волнуются и молятся за своих родных на фронте.
В сюжете говорится, что будто невеста и жених с их гостями и обычные украинцы живут в параллельных реальностях.
На видео невеста снимает стресс шампанским и волнуется, чтобы праздник не испортил дождь. А жених строит планы на будущее - как он будет кататься на кабриолете. Это происходит в тот момент, когда тысячи украинцев потеряли свои дома.
В комментариях под видео пользователи пишут, что мужчинам, которые есть на видео, нужно вручить повестку.
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