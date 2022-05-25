На Волыни во время войны богачи отгуляли громкую свадьбу: как будто в параллельной реальности

Празднования состоялись в то время, как их земляки волнуются и молятся за своих родных на фронте.

В сюжете говорится, что будто невеста и жених с их гостями и обычные украинцы живут в параллельных реальностях.

На видео невеста снимает стресс шампанским и волнуется, чтобы праздник не испортил дождь. А жених строит планы на будущее - как он будет кататься на кабриолете. Это происходит в тот момент, когда тысячи украинцев потеряли свои дома.

В комментариях под видео пользователи пишут, что мужчинам, которые есть на видео, нужно вручить повестку.