На Волині під час війни багатії відгуляли гучне весілля: наче в паралельній реальності

Святкування відбулися у той час, як їхні земляки хвилюються та моляться за своїх рідних на фронті.

У сюжеті говориться, що ніби наречена та наречений і з їхніми гостями та звичайні українці живуть у паралельних реальностях.

На відео наречена знімає стрес шампанським та хвилюється, аби свято не зіпсував дощ. А наречений будує плани на майбутнє - як він кататиметься на кабріолеті. Це відбувається в той момент, коли тисячі українців втратили свої домівки.

У коментарях під відео користувачі пишуть, що чоловікам, які є на відео, потрібно вручити повістку.