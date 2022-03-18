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Как зарегистрировать брак в Украине во время войны: простая инструкция

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Пятница 18 марта 2022 21:36
Как зарегистрировать брак в Украине во время войны: простая инструкция Фото: Как быстро зарегистрировать брак в Украине во время войны (РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Любовь побеждает абсолютно любые сложности и тягости, поэтому с 24 февраля украинцы заключили более 11 тысяч браков.

Как можно зарегистрировать брак в Украине в военное время – читайте ниже.

Подать заявление на регистрацию брака можно так же, как это было ранее – в ближайшее отделение ЗАГС. И брак можно зарегистрировать в тот же день.

Если один из партнеров военнослужащий, полицейский или работает в здравоохранении, то можно зарегистрировать брак без личного присутствия.

Для этого нужно заполнить заявление о себе и партнере: ФИО, дата рождения, гражданство, ответить на вопрос о смене фамилии.

Тот, кто не может лично присутствовать на регистрации брака, имеет право подать заявление своему непосредственному командиру.

Тот подтверждает действительность записи на заявлении и обеспечивает его передачу в ЗАГС. Этот документ и является подтверждением согласия на брак. Также не запрещено использовать видеосвязь.

А далее есть несколько вариантов:

  • Брак регистрируют в ЗАГС
  • Акт о браке составляет командир военного формирования, где находится один из новобрачных
  • Акт составляет руководитель учреждения, где находятся или работают новобрачные.

Постановление об упрощении регистрации браков вступило в силу с 7 марта 2022 года. Таким образом могут расписаться спасатели, полицейские, военные, медики и другие категории, которые указаны в постановлении.

Также по законам военного времени, факт регистрации брака может засвидетельствовать непосредственный командир или начальник, а сама торжественная церемония может проходить в любом месте – даже на блокпосте.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как оформить документы для опекунства или усыновления в период войны.

А также сообщали, какой алгоритм нужен при составлении документов на потерю имущества или жилья в результате военных действий.

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