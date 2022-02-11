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Свадьба в метавселенной через "Дія". Федоров рассказал о работе с ЗАГСами

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Пятница 11 февраля 2022 18:41
Свадьба в метавселенной через "Дія". Федоров рассказал о работе с ЗАГСами Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (прессслужба Минцифры)
Автор: Сергей Пышкин

В приложении "Дія" в будущем могут появиться услуги ЗАГСов. Речь идет о получении копии свидетельства о рождении и копии свидетельства о браке.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров заявил, что один визит для того, чтобы подать заявление или же расписаться, все же нужно будет сделать.

"Один визит нужно будет точно сделать. Есть закон, регулирующий процесс бракосочетания. Мы приняли постановление, чтобы можно было первый шаг сделать онлайн. Дальше будем смотреть", - заявил министр.

Также Федоров добавил, что у пользователей "Дія" можно будет спросить о том, стоит ли убрать процедуру похода в ЗАГС. В то же время запуск новых услуг в приложении - вопрос времени и законодательства.

На вопрос возможны ли свадьбы в метавселенной из-за "Дія" в будущем, министр отметил что в этой сфере стоит глубже разобраться, поскольку есть институты семьи и брака. Важно, чтобы соответствующие нововведения не обесценили их.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Дія" презентовала новые функции во время саммита, а также раскрывало все интересные подробности о них.

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Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации
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