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Были голодные и просили помощи: в Ивано-Франковске мать заперла детей в квартире и исчезла

Івано-Франковск, Вторник 27 октября 2020 11:46
Были голодные и просили помощи: в Ивано-Франковске мать заперла детей в квартире и исчезла
На Прикарпатье мать заперла детей в квартире и исчезла (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Женщины, которая бросила детей, не было дома несколько дней

В Ивано-Франковске двух несовершеннолетних детей одних в квартире оставила собственная мать на длительное время, а сама ушла из дома. 6-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, которые были голодными и звали из окна на помощь прохожих, заметили горожане и вызвали правоохранителей.

Как говорится в сообщении патрульной полиции Ивано-Франковска, крики голодных детей накануне услышала неравнодушная женщина. Она и сообщила об инциденте на улице Миколайчука.

Правоохранители приехали на место, но не могли попасть в запертую квартиру, а поэтому вызвали спасателей. Вместе они вошли в квартиру.

Тогда брат и рассказал, что живет с младшей сестрой и с матерью. В беседе тоже оказалось, что женщина несколько дней назад ушла из дома, а малыши все это время сидели голодные и ничего не ели.

Были голодные и просили помощи: в Ивано-Франковске мать заперла детей в квартире и исчезла

Мать оставила самих детей в Ивано-Франковске (фото: patrol.police.gov.ru)

Патрульные пытались дозвониться к горе-матери, но она трубку не подняла и домой не вернулась. Детей отвезли в больницу и сейчас за ними наблюдают медики.

Кроме того отмечается, что ювенальную превенцию и службу в делах детей проинформировали об инциденте.

Напомним, ранее в Киеве молодая женщина оставила свою трехлетнюю дочь у знакомых и убежала. Полиции удалось разыскать бабушку ребенка, но и она отказалась от девочки.

Также мы рассказывали, что в городе Могилев-Подольский мать бросила на две недели своих четырех детей и скрылась. Малыши были голодными и испуганными.

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