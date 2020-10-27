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На Волині розшукують жінку, яка залишила дитину в готельному номері

Ковель, Вівторок 27 жовтня 2020 19:47
На Волині розшукують жінку, яка залишила дитину в готельному номері
Дитину залишили одного в номері (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Поліція шукає жінку, яка залишила дитину в готелі

У понеділок, 26 жовтня, поліції Ковеля повідомили, що жінка і чоловік оселилися в готелі, а потім виїхали, але вони залишили одного хлопчика приблизно 3-річного віку. Дитина була одна і плакала.

На місце інциденту приїхали поліцейські та працівники служби у справах дітей та ювенальної превенції. Дитину помістили в лікувальний заклад, а потім передали батькові, якого знайшли. Про це повідомляє поліція Волинської області на своїй сторінці в Facebook.

До моменту передачі дитини батькові, хлопчика супроводжували небайдужі місцеві жителі. Працівники ювенальної превентивної превенції оглянули умови проживання батька дитини і залишили його з ним.

На Волині розшукують жінку, яка залишила дитину в готельному номері

Хлопчик, якого залишили одного будинку (фото: facebook.com/policevolyn)

Наразі поліція розшукує матір хлопчика. Правоохоронці говорять про те, що жінку притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною. Також вирішується питання про позбавлення її батьківських прав.

Нагадаємо, в Івано-Франківську мати замкнула дітей у квартирі і зникла. 6-річного хлопчика і 3-річну дівчинку, які були голодними і звали з вікна на допомогу перехожих, городяни помітили і викликали правоохоронців.

Раніше ми писали про те, що під Вінницею в одному домі загинули троє маленьких дітей. За попередніми даними, малюки загинули від отруєння чадним газом.

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