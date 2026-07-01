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Трамп заробив на криптовалюті 1,4 млрд доларів

02:17 01.07.2026 Ср
2 хв
Які прибутки показав Трамп?
aimg Едуард Ткач
Трамп заробив на криптовалюті 1,4 млрд доларів Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп задекларував, що у 2025 році його прибуток від криптовалютних проектів сім'ї становив понад 1,4 млрд доларів. Це означає, більшість активів його доходу надходить від цифрових активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з документами, які Трамп представив Управлінню з етики уряду США, за 2025 рік він отримав понад 500 млн. від World Liberty Financial. Це криптовалютне підприємство, співзасновниками якого є як сам Трамп, і його сини.

Також голова Білого повідомив про отримання ще 635 млн. доларів від продажу своїх мем-коїнів TRUMP.

Крім цього, президент задекларував дохід у розмірі понад 80 млн. доларів від угод з різними медіакомпаніями, а також мільйони доларів від надання його компанією ліцензій, щоб закордонні забудовники могли використовувати його ім'я.

Reuters зазначає, що ці дані дозволяють по-новому поглянути на масштаби прибутку президента США від інвестицій його сім'ї у криптовалюти.

Раніше видання писало, що за їхнім підрахунком, родина Трампа отримала від інвесторів щонайменше 2,3 млрд. прибутків з моменту повернення Трампа на пост президента США.

Що ще відомо

Нагадаємо, на початку 2026 року у ЗМІ вже була інформація, що сукупний капітал родини Трампа становить близько 6,8 млрд доларів , з яких приблизно 1,4 млрд доларів припадає на криптовалютні проекти.

Також кілька місяців тому у ЗМІ писали, що трейдери на фінансових ринках отримують надприбутки , роблячи ставки за лічені хвилини до ключових заяв Трампа.

Медіа вказували, що стрибки обсягів торгівлі відбуваються ще до того, як новини з'являються у ЗМІ чи соцмережах, що виглядає підозріло.

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