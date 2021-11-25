На Волыни 73-летняя бабушка на скутере протаранила бус (фото)

В среду, 24 ноября, в Ковеле Волынской области пенсионерка на скутере Viper врезалась в автомобиль Mercedes Sprinter. В результате аварии пострадавшая бабушка получила телесные повреждения.

Местная 73-летняя жительница выезжала на скутере со второстепенной дороги на главную. При этом она не стала пропускать ехавший бус под управлением 43-летней жительницы Ковеля.

Напомним, 47-летний водитель львовской маршрутки, который сбил монахинь и тянул тело одной из них 5 км, высказался о ДТП. Мужчина признал свою вину и заявил, что не видел, как автобус сбил женщин на переходе, и поэтому поэтому поехал дальше.

Мы также писали о том, что известная украинская певица Ирина Федишин снова попала в аварию. Только в этом раз она не была за рулем авто. Грузовик въехал в ее припаркованную машину, когда артистка находилась во Дворце "Украина".

Инцидент произошел, когда водитель грузовика решил сдать назад, но не рассчитал и ударил Porsche Ирины. В машине поврежден бампер и капот.