На Волині 73-річна бабуся на скутері протаранила бус (фото)

У середу, 24 листопада, в Ковелі Волинської області пенсіонерка на скутері Viper врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter. В результаті аварії постраждала бабуся отримала тілесні ушкодження.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Місцева 73-річна мешканка виїжджала на скутері з другорядної дороги на головну. При цьому вона не стала пропускати бус під керуванням 43-річної мешканки Ковеля.

Нагадаємо, 47-річний водій Львівської маршрутки, який збив черниць і тягнув тіло однієї з них 5 км, висловився про ДТП. Чоловік визнав свою провину і заявив, що не бачив, як автобус збив жінок на переході, і тому тому поїхав далі.

Ми також писали про те, що відома українська співачка Ірина Федишин знову потрапила в аварію. Тільки цього разу вона не була за кермом авто. Вантажівка в'їхала в її припарковану машину, коли артистка перебувала в Палаці "Україна".

Інцидент стався, коли водій вантажівки вирішив здати назад, але не розрахував і вдарив Porsche Ірини. У машині пошкоджений бампер і капот.