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Волшебный пинок: киевлянка устроила скандал в миграционной службе

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 16:49
Волшебный пинок: киевлянка устроила скандал в миграционной службе
Киевлянка устроила скандал в миграционной службе (Коллаж РБК-Украина)

Киевлянка жестко поставила на место работников миграционной службы

Жительница Киева вынуждена была устроить скандал в одном из районных отделений Государственной миграционной службы. Она пришла в учреждение уладить некоторые вопросы с документами и ее возмутило, что все сотрудники государственного органа разговаривают на русском языке.

Ольга Хижняк, сотрудница Министерства юстиции Украины, рассказала на своей странице в Facebook историю о том, как вынуждена была напомнить работникам Миграционной службы о государственном языке. Она отметила, что работники службы не хотели переходить на украинский язык, несмотря на то, что сама Хижняк обращалась к ним исключительно на украинском.

"Государственная миграционная служба одного из районов Киева. Ни слова на государственном языке. Я обращалась к сотрудникам на украинском – ответы получала "узьким языком", - написала киевлянка и рассказала, что после это тихо вышла и отправилась в кабинет руководителя за советом.

"Как мне поступить в таком случае, сразу обращаться с жалобой к уполномоченному по защите языка (видеозапись я сделал) или начать с устной просьбы?" Руководительница через мгновение уже была в кабинете. В жесткой и не вежливой форме напомнила работникам, в каком государстве они находятся. И, о чудо! Работники госучреждения, мгновенно, запели соловьиной чисто и красиво, а главное – посетители все, как один, начали говорить на государственном языке", - рассказала Хижняк.

Она добавила, что "русскоязычному населению" нужен "волшебный пинок", чтобы они начали уважать свою страну и себя в ней.

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