В Киеве известная кофейня публично унизила ветерана АТО: детали скандала

В Киеве известная кофейня угодила в скандал (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве в известной кофейне произошел неприятный инцидент с бывшим военным из АТО

В Киеве известная кофейня Aroma Kava угодила в скандал. Заведение обвинили в том, что сотрудники кафе на улице Сагайдачного выгоняли из зала ветерана АТО, который якобы ничего не заказывал, а просто пришел погреться. Об этом рассказала на своей Facebook-странице сама очевидица событий Валерия Крохмальная. Она сообщила, что мужчина выглядел аккуратно, но скромно, сотрудники кафе начали его выгонять за то, что они ничего не купил. Тогда девушка сама ему купила чашку кофе.

По словам Валерии, мужчине было очень неудобно, он предлагал ей за кофе книжки, выглядел очень смущенным.

"Мужчина смутился, подсел к моему столику, пытался отблагодарить книгами, которые были в его сумке. Жизненные обстоятельства бывают разные и он ветеран АТО, врач по образованию, интеллигентный, интересный человек оказался без средств на кофе и зашел погреться. Немного пообщавшись, я пошла на занятия", - написала Валерия.

Но на этом все так не закончилось. Когда Валерия ушла, персонал начал забирать у ветерана кофе, сказав, что если он отопьет хоть глоток, вызовут полицию.

"У меня вопрос к руководству сети, это у вас такая политика компании? По каким критериям вы отбираете персонал? Как проверяете стандарты обслуживания? Кто учит работников? Почему допускаете такое хамство и низость? Меньшее, что руководство может сделать - это позвонить мужчине и извиниться. Номер телефона ядам", - написала автор поста.

Отметим, что ниже в комментариях реакция руководства "Арома Кавы" все-таки появилась. Они написали, что им очень стыдно за такую ситуацию и пообещали, что такого больше не произойдет.

Скриншот комментария (Facebook)