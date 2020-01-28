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Чарівний стусан: киянка влаштувала скандал в міграційній службі

STYLERЖиття    28.01.2020 - 16:49
Чарівний стусан: киянка влаштувала скандал в міграційній службі
Киянка влаштувала скандал в міграційній службі (Колаж РБК-Україна)

Киянка жорстко поставила на місце працівників міграційної служби

Мешканка Києва змушена була влаштувати скандал в одному з районних відділень Державної міграційної служби. Вона прийшла в установу залагодити деякі питання з документами і її обурило, що всі співробітники державного органу розмовляють російською мовою.

Ольга Хижняк, співробітниця Міністерства юстиції України, розповіла на своїй сторінці в Facebook історію про те, як змушена була нагадати працівникам Міграційної служби про державну мову. Вона зазначила, що працівники служби не хотіли переходити на українську мову, всупереч тому, що сама Хижняк зверталася до них виключно українською.

"Державна міграційна служба одного з районів Києва. Ні слова державною мовою. Я зверталася до співробітників українською – відповіді отримувала "узькою мовою", - написала киянка і розповіла, що після це тихо вийшла і пішла в кабінет керівника за порадою.

"Як мені вчинити в такому випадку, відразу звертатися зі скаргою до уповноваженого щодо захисту мови (відеозапис я зробила) або почати з усного прохання?" Керівниця через мить вже була в кабінеті. У жорсткій і не ввічливій формі нагадала працівникам, в якій державі вони знаходяться. І, о диво! Працівники держустанови, миттєво, заспівали солов'їною чисто і красиво, а головне – відвідувачі всі, як один, почали говорити державною мовою", - розповіла Хижняк.

Вона додала, що "російськомовному населенню" потрібен "чарівний стусан", щоб вони почали поважати свою країну і себе в ній.

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