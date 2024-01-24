Виїхав як волонтер, а опинився на Мальдівах. Чоловік відомої блогерки потрапив у скандал

Коханого блогерки-мільйонниці Тані Пренткович Андрія Гонковського помітили на відпочинку на Мальдівах. Чоловік виїхав до Польщі як волонтер, щоб провести благодійний захід. Після розголосу у соцмережах про відпочинок Гонковський спробував пояснити ситуацію, яка склалася.

Під час підготовки матеріалу використали джерела: сторінки Андрія Гонковського та Тані Пренткович в Instagram.

Що відомо про інцидент

У різних соцмережах почали розповсюджувати фотографію, на якій Андрій Гонковський та його кахана Таня Пренткович нібито відпочивають на Мальдівах.

На острові їх помітили інші українці, які там також були у відпустці. Пару сфотографували, коли Таня з дітьми та коханим проводили час у місцевому кафе.

Наголосимо, що фото зроблене здалеку, тому якість досить низька. Втім, чоловік на знімку справді схожий на Андрія Гонковського, а жінка, яка була поряд із ним, схожа на Пренткович.

Додамо, що багато українців обурились такій поведінці Гонковського та залишили гнівні коментарі. Вони вважають, що "право виїжджати за кордон мають тільки заможні та впливові люди".

Андрія Гонковського помітили на Мальдівах (скриншот із відео)

Гонковський відреагував на скандал

Як тільки цей знімок почав масово поширюватись по ЗМІ та соцмережах, Гонковський на це відреагував. Чоловік записав кілька сторіс та пояснив ситуацію.

"Я розумію обурення та реакцію людей, але все не так, як це описується", - розповів чоловік.

Він заявив, що відправився до Польщі, щоб провести благодійні заходи. Спершу захід мав пройти 11 січня, але потім його перенесли на 23 січня. Саме в цей час його дружина летіла на відпочинок із дітьми на Мальдіви, тож він вирішив на кілька днів до них приєднатися.

Після цього, за словами Гонковського, він повернувся в Польщу та провів благодійний захід. Також чоловік зазначив, що на зібрані гроші вже купили допомогу армії.

Гонковський пояснив ситуацію із Мальдівами (скриншот зі сторіс)

Що відомо про Гонковського

Андрій Гонковський - підприємець, засновник центру онлайн освіти "G-tag". Він є батьком другої дитини тернопільської блогерки Тані Пренткович.

Чоловік активно долучається до благодійних акцій та заходів на підтримку ЗСУ, що регулярно висвітлює у своїх соцмережах.

Гонковський і Пренткович (фото: Instagram/tanyaprentkovych)