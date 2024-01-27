Відомий танцюрист, який публічно хвалив РФ, виступає в Нацопері: українці шоковані (фото)

Відомий артист балету Клеман Гійом, який у 2022 році пишався тим, що поїхав до РФ, нині виступає у Києві. Як виявилося, танцюриста чогось запросили до Національної опери, де він спокійно бере участь у виставах, що сильно обурило українців.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка танцюриста, сайт Нацопери, архівні новини у росЗМІ, допис письменника та музиканта Євгена Ліра у соцмережі X (Twitter).

Що відомо про Гійома та як мережа коментує його виступи у столиці, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що танцюрист робив у РФ

Артист балету виступав у багатьох країнах. Але навесні 2022 року, вже на тлі повномасштабної війни РФ проти України, він чогось вирішив поїхати на територію країни-агресорки. Там він брав участь у "конкурсі артистів балету", яке проходило в російському місті Пєрмь.

При цьому Гійом дав інтерв'ю росЗМІ. У ньому він казав, що "мріяв" потрапити до РФ, а також "пишається" можливістю виступати перед росіянами. Окрім цього, танцюрист не приховував, що йому було важко приїхати на територію країни-агресорки, втім він знайшов можливість та проклав "спеціальний маршрут".

Інтерв'ю танцюриста для ЗМІ країни-агресорки (скріншоти)

Мало того, він зазначав, що "не відчував жодного страху", коли їхав до РФ. Свій вчинок він пояснював тим, що він - "артист балету". Ймовірно, так танцюрист натякав на свою "аполітичну" позицію.

Танцюрист-фанат РФ виступає у Києві - що відомо

Нині ж, після поїздок до країни-агресорки, Гійом приїхав в Україну. Він виступає у балеті Нацопери, про що свідчать афіші на сайті.

Мало того, Гійом є у розділі "Запрошені митці". Втім, біографії танцюриста там немає, як і його фото. Звісно ж, про "подорож мрії" артиста до РФ там теж нічого не вказано.

Сторінка сайту Нацопери (скріншот)

В Україні артист виступає з листопада. Він навіть танцював у новорічних виставах, про що свідчать архівні афіші.

Танцюрист, який виступав до РФ, знову приїхав в Україну (скріншоти)

Як на це реагує мережа

Письменник Лір зробив гнівний допис про танцюриста. Він не розуміє, чому артист балету нині може виступати у Києві.

"Щось я перестав розуміти Національна опера України ставить лібрето за участі тіпа, який у травні 2022 їздив в Росію? І розповідає, яка прекрасна і чудесна російська культура? І все це у Києві?" - написав він.

Мережа лютує через виступи фаната РФ в Україні (скріншот)

До обговорення скандалу приєдналися й інші користувачі. Українці обурені ситуацією та пишуть: