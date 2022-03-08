Волонтеры просят о срочной помощи военным добраться до заблокированного Мариуполя

Волонтеры просят о срочной помощи украинским военным добраться до Мариуполя , который без воды и связи который день в окружении оккупанта, заблокировавшего город.

"Срочно! Наши военные пытаются добраться до Мариуполя, где нет даже воды и связи. Надо на горючее и прочее, тысяч 30-40, не буду писать на что именно. Я утром отправила 20 тысяч в Запорожье, 20 тысяч на Киев, 20 тысяч на Одессу, и 10 тысяч на Борисполь. 70 тысяч грн только за утро. Очень прошу помогать!" - обратилась Юсупова.

Переводы можно сделать на:

5358385320002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

Карта 4441111447002464 Монобанк

5375411500427369 Монобанк

5437590090303159 Райфазен банк

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из-за границы Paypal [email protected]

Отметим, что 8 марта в Мариуполе новая попытка создания "зеленого" коридора "Запорожье-Мариуполь". В город планируется доставить гуманитарный груз на транспорте, который по дороге обратно заберет из города людей.

Однако российские оккупанты обстреливают маршрут движения гуманитарного конвоя, что делает невозможным эвакуацию людей из города.