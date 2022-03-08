Волонтеры просят о срочной помощи военным добраться до заблокированного Мариуполя
Волонтеры просят о срочной помощи украинским военным добраться до Мариуполя, который без воды и связи который день в окружении оккупанта, заблокировавшего город.
За помощью обратилась волонтер Наталья Юсупова.
"Срочно! Наши военные пытаются добраться до Мариуполя, где нет даже воды и связи. Надо на горючее и прочее, тысяч 30-40, не буду писать на что именно. Я утром отправила 20 тысяч в Запорожье, 20 тысяч на Киев, 20 тысяч на Одессу, и 10 тысяч на Борисполь. 70 тысяч грн только за утро. Очень прошу помогать!" - обратилась Юсупова.
Переводы можно сделать на:
- 5358385320002464 Монобанк
- IBAN UA333220010000026206304456676
- Карта 4441111447002464 Монобанк
- 5375411500427369 Монобанк
- 5437590090303159 Райфазен банк
- iBAN UA743229040000000002620836342.
- Перевод из-за границы Paypal [email protected]
Отметим, что 8 марта в Мариуполе новая попытка создания "зеленого" коридора "Запорожье-Мариуполь". В город планируется доставить гуманитарный груз на транспорте, который по дороге обратно заберет из города людей.
Однако российские оккупанты обстреливают маршрут движения гуманитарного конвоя, что делает невозможным эвакуацию людей из города.
Отметим, что по словам Владимира Зеленского, в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок.
Из-за гуманитарной катастрофы люди даже использовали талый снег вместо воды.
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