Волонтери просять про термінову допомогу військовим добратися до заблокованого Маріуполя

Волонтери просять про термінову допомогу українським військовим добратися до Маріуполя , який без води і зв'язку котрий день в оточенні окупанта, який заблокував місто.

"Терміново! Наши військові намагаються добратися до Маріуполя, де немає навіть води та зв'язку. Треба на пальне та інше, тисяч 30-40, не буду писати на що саме. Я зранку відправила 20 тисяч на Запоріжжя, 20 тисяч на Київ, 20 тисяч на Одесу, та 10 тисяч на Бориспіль. 70 тисяч грн тільки за ранок. Дуже прошу допомогати!" - звернулася Юсупова.

Перекази можна зробити на:

5358385320002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

Карта 4441111447002464 Монобанк.

5375411500427369 Монобанк

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342

Переказ з-за кордону Paypal [email protected]

Зазначимо, що 8 березня в Маріуполі нова спроба створення "зеленого" коридору "Запоріжжя-Маріуполь". До міста планується доставити гуманітарний вантаж на транспорті, який по дорозі назад забере з міста людей.

Проте російські окупанти обстрілюють маршрут руху гуманітарного конвою, що унеможливлює евакуацію людей з міста.