Волонтери просять про термінову допомогу військовим добратися до заблокованого Маріуполя
Волонтери просять про термінову допомогу українським військовим добратися до Маріуполя, який без води і зв'язку котрий день в оточенні окупанта, який заблокував місто.
За допомогою звернулася волонтер Наталя Юсупова.
"Терміново! Наши військові намагаються добратися до Маріуполя, де немає навіть води та зв'язку. Треба на пальне та інше, тисяч 30-40, не буду писати на що саме. Я зранку відправила 20 тисяч на Запоріжжя, 20 тисяч на Київ, 20 тисяч на Одесу, та 10 тисяч на Бориспіль. 70 тисяч грн тільки за ранок. Дуже прошу допомогати!" - звернулася Юсупова.
Перекази можна зробити на:
- 5358385320002464 Монобанк
- IBAN UA333220010000026206304456676
- Карта 4441111447002464 Монобанк.
- 5375411500427369 Монобанк
- 5437590090303159 Райфазен банк.
- iBAN UA743229040000000002620836342
- Переказ з-за кордону Paypal [email protected]
Зазначимо, що 8 березня в Маріуполі нова спроба створення "зеленого" коридору "Запоріжжя-Маріуполь". До міста планується доставити гуманітарний вантаж на транспорті, який по дорозі назад забере з міста людей.
Проте російські окупанти обстрілюють маршрут руху гуманітарного конвою, що унеможливлює евакуацію людей з міста.
Зазначимо, що за словами Володимира Зеленського, в Маріуполі від зневоднення померла дитина.
Через гуманітарну катастрофу люди навіть використовували талий сніг замість води.
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