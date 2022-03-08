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Зеленский: впервые со времен нацистов в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

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Мариуполь, Вторник 08 марта 2022 11:51
Зеленский: впервые со времен нацистов в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В ходе войны России против Украины в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок. Российские оккупанты заблокировали город и изнуряют его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Мариуполь - мирный и трудовой город без какой-либо внутренней злобы. Его окружили, заблокировали, специально изнуряют и пытают, оккупанты сознательно отключают связь… В Мариуполе, наверное, впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок… От обезвоживания умер ребенок в 2022 году", - отметил Зеленский.

Подробнее о том, как город противостоит оккупанту, в материале "Что происходит в Мариуполе сейчас. Ситуация на 8 марта: онлайн".

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Владимир Зеленский Мариуполь Война России против Украины
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