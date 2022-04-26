Волонтеры просят о помощи: объявлен срочный сбор средств
Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор средств на очень необходимые вещи для украинских защитников. Она сообщила, что бойцам необходимы квадрокоптеры и есть возможность купить их в Польше.
Об этом волонтер Наталья Юсупова рассказала на своей странице в Facebook.
"Срочно. Прошу репост. В двух наших подразделениях разведчиков оккупанты подбили квадрокоптеры. Поэтому срочно купить новые и отправить. Продолжаются тяжелые бои, есть погибшие и раненые. Квадрокоптеры очень важны, так как они корректируют огонь по врагу", - сообщила волонтер.
Она добавила, что в Украине таких дронов нет, поэтому приходится покупать их в Польше. Цена за два квадрокоптера – 16 тысяч злотых. Это 3600 евро или 126 тысяч гривен.
Наталья Юсупова просит помочь в сборе средств и опубликовала реквизиты для перечисления средств.
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Напомним, ранее мы писали о том, что активисты создали специальный сайт для отправки писем и рисунков нашим защитникам на фронте.
А также ранее мы публиковали контакты проверенных благотворительных фондов, которые помогают ВСУ.