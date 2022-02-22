Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

Несмотря на то, что российские боевики продолжают обстреливать территорию Украины и убивать наших военных, никто из рядов ВСУ не собирается сдаваться. Наоборот, как говорит волонтер Мирослав Гай, - украинские воины нацелены на "месть и победу".

Чтобы не стать рабами, мы должны прямо сейчас всеми силами поддерживать наших военных, которые защищают Украину. Сделать это можно несколькими способами. Например, обратиться к волонтерам и фондам, которые непосредственно коммуницируют с ВСУ и знают, что нужно бойцам прямо сейчас.

Но Украина победит кремлевского тирана и его приспешников, только тогда, когда все мы объединимся и сплотимся ради общей цели - свободы нашей страны и окончательного возведения нет захватнических амбиций "империи", которая веками пытается накинуть ярмо на наши шеи.

Повернись живим

Многоцелевая общественная организация, которая состоит из благотворительного фонда помощи армии, учебного отдела для военных, ветеранского отдела, аналитического центра и нишевого медиа.

Внести вклад можно на сайте фонда или с карты любого банка:

IBAN : UA223226690000026007300905964

: UA223226690000026007300905964 ЄДРПОУ : 39696398

: 39696398 Отримувач : Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"

: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" Назначение платежа : Благотворительная помощь военнослужащим.

: Благотворительная помощь военнослужащим. Телефон: 068 500 88 00

Мир і Ко

Этот фонд доставляет украинским воинам продукты питания, амуницию, одежду и обувь, необходимое оборудование, приборы для военных подразделений и батальонов. Также обеспечивает медикаментами раненых военных в госпиталях, помогает воспитанникам детских домов-интернатов и вынужденным переселенцам.

Внести вклад можно на сайте фонда или с карты любого банка:

IBAN : UA893052990000026002046808212

: UA893052990000026002046808212 ЕГРПОУ : 39369683

: 39369683 Карта Приватбанка: 5169 3305 2419 5689 (Фонд Мир і Ко, руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689 (Фонд Мир і Ко, руководитель Гай Мирослав) Телефон: 098 889 79 71

Армія SOS

Эта общественная инициатива помогает армии Украины, фокусируясь на оказании прямой адресной помощи именно тем бойцам, которые находятся на самой передней линии фронта.

Подразделения Армия SOS занимаются изготовлением БПЛА, авиаразведкой на фронте, разработкой и внедрением специализированного программного обеспечения для автоматизации и корректировки артиллерийского огня, специализированного картографического и навигационного программного обеспечения, монтажом специализированных систем и комплексов для радиоразведки и тому подобное.

Внести вклад можно на сайте фонда.

IBAN : UA633052990000026007046801720

: UA633052990000026007046801720 ЄДРПОУ : 39363613

: 39363613 Отримувач : Благодійний Фонд "АРМІЯ СОС"

: Благодійний Фонд "АРМІЯ СОС" Карта Приватбанка: 5168 7456 0652 5191 (Алексей Савченко)

5168 7456 0652 5191 (Алексей Савченко) Телефон: 068 686 54 39

People's Project (Народний проект)

Объединение волонтеров и неравнодушных людей, которые скоординируют свои усилия ради социальных проектов и помощи народу Украины. Платформа People's Project предоставляет возможность для сбора средств на нужды войска, а также медицинские и социальные проекты.

Поддержать проекты можно на сайте Центра.

Телефон: 063 402 90 93

Наталья Юсупова

Волонтер и филантроп оперативно публикует на своей странице в Facebook информацию о том, в чем нуждаются наши военные на передовой.

Также Юсупова - волонтер Главного военного клинического госпиталя, принимает активное участие в сборе средств для раненых солдат, общается с бойцами и их родными.

Карта monobank: 5375 4115 0267 5353 или 5375 4141 2065 9130

5375 4115 0267 5353 или 5375 4141 2065 9130 Также можно помочь на Patreon.

Сергей Притула

Притула - активный волонтер, он регулярно собирает материальную помощь и доставляет ее украинским военным. Всю информацию о потребностях бойцов, списки необходимых вещей для воинов ВСУ шоумен публикует в своем Facebook.

IBAN : UA843052990000026200681993072

: UA843052990000026200681993072 ЕГРПОУ : 2975800618

: 2975800618 Получатель : ПРИТУЛА С. Д.

: ПРИТУЛА С. Д. Карта Приватбанка: 5168 7420 6353 7207 (Сергей Притула)

Ф.О.Н.Д. Дианы Макаровой

Фонд оперативной национальной помощи представляет собой инициативную группу активистов по оказанию помощи армии и Национальной гвардии Украины, раненым и беженцам, семьям военнослужащих.