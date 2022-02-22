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Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 13:08
Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей Помочь ВСУ сегодня может каждый (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Несмотря на то, что российские боевики продолжают обстреливать территорию Украины и убивать наших военных, никто из рядов ВСУ не собирается сдаваться. Наоборот, как говорит волонтер Мирослав Гай, - украинские воины нацелены на "месть и победу".

Но Украина победит кремлевского тирана и его приспешников, только тогда, когда все мы объединимся и сплотимся ради общей цели - свободы нашей страны и окончательного возведения нет захватнических амбиций "империи", которая веками пытается накинуть ярмо на наши шеи.

Чтобы не стать рабами, мы должны прямо сейчас всеми силами поддерживать наших военных, которые защищают Украину. Сделать это можно несколькими способами. Например, обратиться к волонтерам и фондам, которые непосредственно коммуницируют с ВСУ и знают, что нужно бойцам прямо сейчас.

Повернись живим

Многоцелевая общественная организация, которая состоит из благотворительного фонда помощи армии, учебного отдела для военных, ветеранского отдела, аналитического центра и нишевого медиа.

Внести вклад можно на сайте фонда или с карты любого банка:

  • IBAN: UA223226690000026007300905964
  • ЄДРПОУ: 39696398
  • Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
  • Назначение платежа: Благотворительная помощь военнослужащим.
  • Телефон: 068 500 88 00

Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

Мир і Ко

Этот фонд доставляет украинским воинам продукты питания, амуницию, одежду и обувь, необходимое оборудование, приборы для военных подразделений и батальонов. Также обеспечивает медикаментами раненых военных в госпиталях, помогает воспитанникам детских домов-интернатов и вынужденным переселенцам.

Внести вклад можно на сайте фонда или с карты любого банка:

  • IBAN: UA893052990000026002046808212
  • ЕГРПОУ: 39369683
  • Карта Приватбанка: 5169 3305 2419 5689 (Фонд Мир і Ко, руководитель Гай Мирослав)
  • Телефон: 098 889 79 71

Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

Армія SOS

Эта общественная инициатива помогает армии Украины, фокусируясь на оказании прямой адресной помощи именно тем бойцам, которые находятся на самой передней линии фронта.

Подразделения Армия SOS занимаются изготовлением БПЛА, авиаразведкой на фронте, разработкой и внедрением специализированного программного обеспечения для автоматизации и корректировки артиллерийского огня, специализированного картографического и навигационного программного обеспечения, монтажом специализированных систем и комплексов для радиоразведки и тому подобное.

Внести вклад можно на сайте фонда.

  • IBAN: UA633052990000026007046801720
  • ЄДРПОУ: 39363613
  • Отримувач: Благодійний Фонд "АРМІЯ СОС"
  • Карта Приватбанка: 5168 7456 0652 5191 (Алексей Савченко)
  • Телефон: 068 686 54 39

Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

People's Project (Народний проект)

Объединение волонтеров и неравнодушных людей, которые скоординируют свои усилия ради социальных проектов и помощи народу Украины. Платформа People's Project предоставляет возможность для сбора средств на нужды войска, а также медицинские и социальные проекты.

Поддержать проекты можно на сайте Центра.

Телефон: 063 402 90 93

Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

    Наталья Юсупова

    Волонтер и филантроп оперативно публикует на своей странице в Facebook информацию о том, в чем нуждаются наши военные на передовой.

    Также Юсупова - волонтер Главного военного клинического госпиталя, принимает активное участие в сборе средств для раненых солдат, общается с бойцами и их родными.

    • Карта monobank: 5375 4115 0267 5353 или 5375 4141 2065 9130
    • Также можно помочь на Patreon.

    Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

    Сергей Притула

    Притула - активный волонтер, он регулярно собирает материальную помощь и доставляет ее украинским военным. Всю информацию о потребностях бойцов, списки необходимых вещей для воинов ВСУ шоумен публикует в своем Facebook.

    • IBAN: UA843052990000026200681993072
    • ЕГРПОУ: 2975800618
    • Получатель: ПРИТУЛА С. Д.
    • Карта Приватбанка: 5168 7420 6353 7207 (Сергей Притула)

    Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

    Ф.О.Н.Д. Дианы Макаровой

    Фонд оперативной национальной помощи представляет собой инициативную группу активистов по оказанию помощи армии и Национальной гвардии Украины, раненым и беженцам, семьям военнослужащих.

    • Карта Приватбанка: 4149 6293 5601 0272 (Макарова Дина Константиновна)
    • Страница в Facebook
    • Телефон: 066 291 31 93

    Как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас: контакты, реквизиты и список необходимых вещей

    Напомним, что Путин посылает "беженцев с Донбасса" в регионы РФ, где гнобят коренные народы.

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