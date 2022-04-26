Волонтери просять про допомогу: оголошено терміновий збір коштів

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів на дуже необхідні речі для українських захисників. Вона повідомила, що бійцям необхідні Квадрокоптери і є можливість купити їх у Польщі.

Про це волонтер Наталія Юсупова розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Терміново. Прошу репост. У двох наших підрозділах розвідників окупанти підбили Квадрокоптери. Тому терміново купити нові та відправити. Тривають важкі бої, є загиблі та поранені. Квадрокоптери дуже важливі, оскільки вони коригують вогонь по ворогу", - повідомила волонтер.

Вона додала, що в Україні таких дронів немає, тому доводиться купувати їх у Польщі. Ціна за два квадрокоптери - 16 тисяч злотих. Це 3600 Євро або 126 тисяч гривень.

Наталія Юсупова просить допомогти в зборі коштів і опублікувала реквізити для перерахування коштів.

Пайпал

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