ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Волонтери просять про допомогу: оголошено терміновий збір коштів

Новость на русском →
Вівторок 26 квітня 2022 17:44
Волонтери просять про допомогу: оголошено терміновий збір коштів Волонтери оголосили терміновий збір коштів на дрони для розвідників (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів на дуже необхідні речі для українських захисників. Вона повідомила, що бійцям необхідні Квадрокоптери і є можливість купити їх у Польщі.

Про це волонтер Наталія Юсупова розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Терміново. Прошу репост. У двох наших підрозділах розвідників окупанти підбили Квадрокоптери. Тому терміново купити нові та відправити. Тривають важкі бої, є загиблі та поранені. Квадрокоптери дуже важливі, оскільки вони коригують вогонь по ворогу", - повідомила волонтер.

Вона додала, що в Україні таких дронів немає, тому доводиться купувати їх у Польщі. Ціна за два квадрокоптери - 16 тисяч злотих. Це 3600 Євро або 126 тисяч гривень.

Наталія Юсупова просить допомогти в зборі коштів і опублікувала реквізити для перерахування коштів.

Пайпал

[email protected]

5375411502657732

UA803220010000026208314184668

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райффайзен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342

Волонтери просять про допомогу: оголошено терміновий збір коштів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що активісти створили спеціальний сайт для відправки листів і малюнків нашим захисникам на фронті.

А також раніше ми публікували контакти перевірених благодійних фондів, які допомагають ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтер сбор средств помощь ВСУ
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ