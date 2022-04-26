Волонтери просять про допомогу: оголошено терміновий збір коштів
Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів на дуже необхідні речі для українських захисників. Вона повідомила, що бійцям необхідні Квадрокоптери і є можливість купити їх у Польщі.
Про це волонтер Наталія Юсупова розповіла на своїй сторінці в Facebook.
"Терміново. Прошу репост. У двох наших підрозділах розвідників окупанти підбили Квадрокоптери. Тому терміново купити нові та відправити. Тривають важкі бої, є загиблі та поранені. Квадрокоптери дуже важливі, оскільки вони коригують вогонь по ворогу", - повідомила волонтер.
Вона додала, що в Україні таких дронів немає, тому доводиться купувати їх у Польщі. Ціна за два квадрокоптери - 16 тисяч злотих. Це 3600 Євро або 126 тисяч гривень.
Наталія Юсупова просить допомогти в зборі коштів і опублікувала реквізити для перерахування коштів.
Пайпал
5375411502657732
UA803220010000026208314184668
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН / ЄДРПОУ 1518803304
5437590090303159 Райффайзен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що активісти створили спеціальний сайт для відправки листів і малюнків нашим захисникам на фронті.
А також раніше ми публікували контакти перевірених благодійних фондів, які допомагають ЗСУ.