Волонтерка і тарологиня: що відомо про фіналісток "Холостяка-13"

Тому РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує пригадати, кому з усіх претенденток вдалося дійти до фіналу і що про них відомо.

Анастасія Юзьвак

Дівчині 24 роки, і вона називає себе "тарологинею і володаркою жіночої енергії". Уродженка Тернопільської області проживає на дві країни - Україну та Англію.

Вона здобула вищу освіту в Regent’s University London за напрямком піару та комунікацій. Описуючи свою професійну діяльність, Анастасія говорить, що "робить усе навколо себе красивим, гармонійним та завершеним" і що поруч із нею "люди розкривають свої найкращі якості".

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/holostyakstb)

Астрологією, нумерологією і таро Юзьвак зацікавилася в момент, коли її батько переживав життєву кризу. Тоді вона вирішила допомогти йому та розповісти, чому саме він так себе почуває і як з цього вийти. Як говорила дівчина, їй справді це вдалося.

"Володію навичками звабливої розмови. Мій талант - здатність керувати людьми і процесами. Навіть якщо я одягну сірий непомітний офісний костюм, все одно буду в центрі уваги", - коментувала фіналістка "Холостяка-13" свої таланти і захоплення.

"Завжди мріяла бути особливою. Мрію про повну реалізацію своїх талантів. І, безумовно, про стосунки, які будуть наповнені прийняттям одне одного, взаєморозумінням", - ділилася вона і своєю мрією.

Що стосується ідеалу чоловіка, то Анастасія б хотіла бачити поруч із собою впевненого, врівноваженого, фінансово стабільного партнера, який має широкий кругозір, високий емоційний інтелект, розуміє різницю між жіночою і чоловічою енергією та знає фундаментальні правила Всесвіту.

Що казала про участь у проєкті

"Доволі довго я живу за кордоном. На власному досвіді знаю, як різниця бачень, менталітетів та культур грають сумні жарти з парою. Тож хочу будувати стосунки з чоловіком моєї культури", - заявляла Юзьвак.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Інна Бєлєнь

Другою фіналісткою "Холостяка-13" стала 28-річна уродженка Харкова Інна Бєлєнь, яка є бізнесвумен та волонтеркою. Вона закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю філологія. З 20-річного віку навчалась і працювала за кордоном, обіймала посаду керівниці ресторану, займалась інвестиціями.

Проте після початку повномасштабної російсько-української війни присвятила себе волонтерству. Інна повернулася в Україну, оскільки зрозуміла, що має бути саме тут.

Займалась перегоном автомобілів з Європи в Україну для ЗСУ, передавала рації, тепловізори та генератори для захисників. Також проходила підготовку у спеціальному підрозділі ГУР МО України "Кракен".

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/holostyakstb)

У списку талантів і захоплень дівчини - гра на фортепіано, танці, кулінарія. Такі риси, як рішучість, емоційність та спонтанність - також про неї.

"Життя завжди підкидає несподіванки тим, хто наважується. І в кінці ми отримуємо плоди своєї сміливості", - заявляла фіналістка романтичного реаліті.

Інна мріє про те, аби винайшли ліки від синдрому Дауна, а все інше для себе вона називає цілями. Вона прагне жити в Україні та створити тут сім'ю.

Своїм ідеалом чоловіка бачить військового - того, хто може захистити фізично та психологічно, вміє вирішувати проблеми, надає підтримку, має амбіції, рішучість, спокій та щирість.

Що казала про участь у проєкті

"Я не боюсь викликів і вмію запам’ятатись. Вірю, що Терен саме та людина, яку шукаю", - заявляла Бєлєнь.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Нагадаємо, головним героєм 13-го сезону шоу "Холостяк" став військовослужбовець Олександр Терен, який втратив обидві кінцівки на війні. Всього на його серце претендувало 12 дівчат, проте до фіналу вдалося потрапити лише двом.

Тож зовсім скоро фани дізнаються, кого він обере та з ким захоче розпочати стосунки. Говорячи про свою участь у проєкті, Олександр заявляв про те, що справді вірить, що може знайти кохання на реаліті. Проте йому часто діставалося, зокрема через часті поцілунки з учасницями.