Волонтер и таролог: что известно о финалистках "Холостяка-13"

Уже в эту пятницу, 27 декабря, зрители узнают имя победительницы "Холостяка-13" - девушки, которой удалось покорить сердце главного героя, ветерана Александра Терена.

Поэтому РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, кому из всех претенденток удалось дойти до финала и что о них известно.

Анастасия Юзьвак

Девушке 24 года, и она называет себя "тарологом и обладательницей женской энергии". Уроженка Тернопольской области проживает на две страны - Украину и Англию.

Она получила высшее образование в Regent's University London по направлению пиара и коммуникаций. Описывая свою профессиональную деятельность, Анастасия говорит, что "делает все вокруг себя красивым, гармоничным и завершенным" и что рядом с ней "люди раскрывают свои лучшие качества".

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/holostyakstb)

Астрологией, нумерологией и таро Юзьвак заинтересовалась в момент, когда ее отец переживал жизненный кризис. Тогда она решила помочь ему и рассказать, почему именно он так себя чувствует и как из этого выйти. Как говорила девушка, ей действительно это удалось.

"Владею навыками обольстительного разговора. Мой талант - способность управлять людьми и процессами. Даже если я надену серый неброский офисный костюм, все равно буду в центре внимания", - комментировала финалистка "Холостяка-13" свои таланты и увлечения.

"Всегда мечтала быть особенной. Мечтаю о полной реализации своих талантов. И, безусловно, об отношениях, которые будут наполнены принятием друг друга, взаимопониманием", - делилась она и своей мечтой.

Что касается идеала мужчины, то Анастасия бы хотела видеть рядом с собой уверенного, уравновешенного, финансово стабильного партнера, который имеет широкий кругозор, высокий эмоциональный интеллект, понимает разницу между женской и мужской энергией и знает фундаментальные правила Вселенной.

Что говорила об участии в проекте

"Довольно долго я живу за границей. На собственном опыте знаю, как разница видений, менталитетов и культур играют грустные шутки с парой. Поэтому хочу строить отношения с мужчиной моей культуры", - заявляла Юзьвак.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Инна Белень

Второй финалисткой "Холостяка-13" стала 28-летняя уроженка Харькова Инна Белень, которая является бизнесвумен и волонтером. Она окончила Харьковский политехнический институт по специальности филология. С 20-летнего возраста училась и работала за рубежом, занимала должность руководительницы ресторана, занималась инвестициями.

Однако после начала полномасштабной российско-украинской войны посвятила себя волонтерству. Инна вернулась в Украину, поскольку поняла, что должна быть именно здесь.

Занималась перегоном автомобилей из Европы в Украину для ВСУ, передавала рации, тепловизоры и генераторы для защитников. Также проходила подготовку в специальном подразделении ГУР МО Украины "Кракен".

Инна Белень (фото: instagram.com/holostyakstb)

В списке талантов и увлечений девушки - игра на фортепиано, танцы, кулинария. Такие черты, как решительность, эмоциональность и спонтанность - также о ней.

"Жизнь всегда подбрасывает неожиданности тем, кто решается. И в конце мы получаем плоды своей смелости", - заявляла финалистка романтического реалити.

Инна мечтает о том, чтобы изобрели лекарство от синдрома Дауна, а все остальное для себя она называет целями. Она планирует жить в Украине и создать здесь семью.

Своим идеалом мужчины видит военного - того, кто может защитить физически и психологически, умеет решать проблемы, оказывает поддержку, имеет амбиции, решительность, спокойствие и искренность.

Что говорила об участии в проекте

"Я не боюсь вызовов и умею запомниться. Верю, что Терен именно тот человек, которого ищу", - заявляла Белень.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Напомним, главным героем 13-го сезона шоу "Холостяк" стал военнослужащий Александр Терен, который потерял обе конечности на войне. Всего на его сердце претендовало 12 девушек, однако в финал удалось попасть только двум.

Поэтому совсем скоро фаны узнают, кого он выберет и с кем захочет начать отношения. Говоря о своем участии в проекте, Александр заявлял о том, что действительно верит, что может найти любовь на реалити. Однако ему часто и доставалось, в частности из-за частых поцелуев с участницами.